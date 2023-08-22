فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

الإمارات.. 574 مليار درهم استثمارات البنوك في نهاية يونيو

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصرف الإمارات المركزي

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 574 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.1% لتصل إلى 574.3 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بزيادة تعادل 88 مليار درهم، مقابل نحو 486.4 مليار درهم في حزيران/يونيو 2022.

وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.8% مقابل 558.6 مليار درهم في أيار/مايو الماضي، بزيادة تعادل 15.7 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 46.9 مليار درهم أو ما نسبته 8.9% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46% مع بلوغها 263.3 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 4.8% مقارنة بنحو 251.3 مليار درهم في أيار/مايو الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 43% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 248.5 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.4% مقابل 245.1 مليار درهم في أيار/مايو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.1 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.7% مقارنة بنحو 11.9 مليار درهم في أيار/مايو 2023، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 2.54% مقابل 11.8 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.4 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بنحو 50.3 مليار درهم في ايار/مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 12.7% مقابل 44.7 مليار درهم في نهاية 2022. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا