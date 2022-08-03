فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إزالة الحواجز الوقائية في مكة المكرمة واطلاق تطبيقات ذكية تساعد المعتمرين

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكعبة

أعلن رئيس هيئة شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديد، إزالة الحواجز الوقائية تزامناً مع بدء موسم العمرة، بعد ما يقارب عامين على وضعها للحماية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت السديد  إلى أن الرئاسة وضعت خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

مضيفاً بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة عن اطلاق مجموعة من التطبيقات الرقمية الذكية والتي تتميز بعدد من الخدمات والمزايا منها: سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن هذه التطبيقات: تطبيق الحرمين وتطبيق (لوامع الأذكار).

وقال مدير إدارة التطبيقات الرقمية المهندس مصعب السبيعي إن تطبيق الحرمين يحتوي على عدد من المميزات تهم قاصد الحرمين ويجمع صفة ومناسك العمرة ومنها، الإحرام، طواف القدوم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، ماء زمزم، السعي بين الصفا والمروة، وأخيراً الحلق والتحلل من الإحرام، ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته.

وأضاف: “أما تطبيق لوامع الأذكار، فيجمع الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها”، مشيرا إلى أن التطبيقات مدعومة من أجهزة وأنظمة الآيفون، والأندرويد.

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