إزالة الحواجز الوقائية في مكة المكرمة واطلاق تطبيقات ذكية تساعد المعتمرين

أعلن رئيس هيئة شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديد، إزالة الحواجز الوقائية تزامناً مع بدء موسم العمرة، بعد ما يقارب عامين على وضعها للحماية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت السديد إلى أن الرئاسة وضعت خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.

تزامناً مع بدء موسم العمرة؛ الرئيس العام يعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة https://t.co/6TxdW2uH8K#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/L81kwDFQNn — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 2, 2022

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

مضيفاً بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

تقرير مرئي | بعد التوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، تم رفع الحواجز الوقائية حول #الكعبة_المشرفة#المسجد_الحرام#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/NYadkgOJtD — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 2, 2022

من جهة أخرى أعلنت الهيئة عن اطلاق مجموعة من التطبيقات الرقمية الذكية والتي تتميز بعدد من الخدمات والمزايا منها: سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن هذه التطبيقات: تطبيق الحرمين وتطبيق (لوامع الأذكار).

وقال مدير إدارة التطبيقات الرقمية المهندس مصعب السبيعي إن تطبيق الحرمين يحتوي على عدد من المميزات تهم قاصد الحرمين ويجمع صفة ومناسك العمرة ومنها، الإحرام، طواف القدوم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، ماء زمزم، السعي بين الصفا والمروة، وأخيراً الحلق والتحلل من الإحرام، ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته.

وأضاف: “أما تطبيق لوامع الأذكار، فيجمع الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها”، مشيرا إلى أن التطبيقات مدعومة من أجهزة وأنظمة الآيفون، والأندرويد.