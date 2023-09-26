أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن طرح (56) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف المناطق .

15 وظيفة من إجمالي الوظائف الشاغرة لا تتطلب الخبرة، و تتركز الـ56 شاغر وظيفي على 26 تخصص مابين فني وإداري، و التخصصات هي: سكرتير تنفيذي، و محلل عمليات شركاء، مصمم هوية مؤسسية، مراقب ميداني, و مدير العمليات الرقابية، مستشار، و أخصائي هوية مؤسسية، أخصائي أول مستودعات، أخصائي أزمات، أخصائي تراخيص، أخصائي أول تراخيص، مشرف فريق، أخصائي تخطيط، أخصائي أول تراخيص، و أخصائي أول تخطيط، أخصائي مشاريع بحثية، مدير المشاريع البحثية و أخصائي أول تنسيق ومتابعة، أخصائي متابعة الالتزام، مسؤول دعم وتنسيق، أخصائي تقارير مالية، أخصائي أول تحليل مالي، أخصائي أول مراجعة، أخصائي تجربة شركاء، مهندس خبير تنظيم وتخطيط، مهندس خبير مشاريع هندسية.

الوظائف المعلن عنها توزعت في 11 مدينة كبرى، هي (الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء).

ويتم التقديم على الفرص الوظيفية المعلن عنها عبر بوابة التوظيف في موقع الوزارة الرسمي.