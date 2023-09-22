مويضي المطيري by مويضي المطيري

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56 % من السعوديين سيقضون اليوم الوطني في المنزل

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أظهر استطلاع عن آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للسعودية، أن 56% من المواطنين سيقضون اليوم الوطني في المنزل برفقة الأهل أو الأصدقاء.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للاستطلاعات، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 35% سيذهبون لحضور فعاليات ترفيهية، فيما سيتجول 9%  في المدن والشوارع مشاركين الناس بهجتهم.

وعن مشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يلعبون في الدوري السعودي، قال 53% من العينة إن ذلك يعني لهم تعزيز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية.

وعن أكثر ما يدعو للفخر بالوطن في يومه الوطني، قال 46% إنهم يتمنون رؤية فيلمٍ يلقي إضاءات على محطات التنمية والتطور في المملكة، واختار 40% فيلماً روائياً يجسد استعادة جلالة الملك عبدالعزيز للرياض سنة 1319هـ، فيما فضّل 14% من العينة مشاهدة فيلمٍ يحكي قصة اكتشاف النفط في المملكة والبدء في تصديره.

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