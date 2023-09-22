56 % من السعوديين سيقضون اليوم الوطني في المنزل

أظهر استطلاع عن آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للسعودية، أن 56% من المواطنين سيقضون اليوم الوطني في المنزل برفقة الأهل أو الأصدقاء.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للاستطلاعات، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 35% سيذهبون لحضور فعاليات ترفيهية، فيما سيتجول 9% في المدن والشوارع مشاركين الناس بهجتهم.

وعن مشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يلعبون في الدوري السعودي، قال 53% من العينة إن ذلك يعني لهم تعزيز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية.

وعن أكثر ما يدعو للفخر بالوطن في يومه الوطني، قال 46% إنهم يتمنون رؤية فيلمٍ يلقي إضاءات على محطات التنمية والتطور في المملكة، واختار 40% فيلماً روائياً يجسد استعادة جلالة الملك عبدالعزيز للرياض سنة 1319هـ، فيما فضّل 14% من العينة مشاهدة فيلمٍ يحكي قصة اكتشاف النفط في المملكة والبدء في تصديره.

في استطلاع أجراه مركز رأي بمناسبة اليوم الوطني، فوق هام السحب الأغنية الوطنية الأقرب للوجدان، المواطنين متطلعين لتسويق بلادهم كوجهة عالمية للسياحة، ويتشوفون لفيلم يسرد محطات التنمية والتطور. pic.twitter.com/JxEjMUDsus — المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (@ksaopinions) September 22, 2023