أوكادوك» تكشف عن بيانات نجاحها في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية

كشفت أوكادوك، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت، عن بيانات وأرقام جديدة تؤكد النجاح الكبير و الهام لشراكتها مع مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والتي تم بموجبها اعتماد تطبيق أوكادوك عبر شبكتها الواسعة من المستشفيات والعيادات الطبية. وكشفت أوكادوك عن دراسة الحالة الخاصة بهذه الشراكة على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 في دبي، وبالتعاون مع مؤسسة “كلاس للأبحاث”، المؤسسة الرائدة في تحليل تكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية.

وعلى مدار تسعة أشهر، دخلت ميديكلينيك في شراكة مع أوكادوك لتوفير خدمات حجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت بواسطة تطبيق “ماي ميديكلينيك 24x7″ (MYMEDICLINIC 24×7)، وهي بوابة جديدة لإدارة المواعيد وخدمات الاستشارة الطبية عن بُعد على منصة أوكادوك. ويمثل التطبيق بوابة رقمية موحدة للاستشارات الطبية على مدار رحلة العلاج للمرضى، حيث تمكنهم من البحث واختيار الأطباء وحجز الاستشارات الطبية الافتراضية والشخصية بشكل فوري، بالإضافة إلى التسجيل عبر الإنترنت، وإدارة المواعيد على مدار الساعة، وتلقي رسائل التذكير والإشعارات المختلفة.

وقد تم اعتماد التطبيق في شهر أبريل 2021 ضمن 28 عيادة ومستشفى تابع للمجموعة، مع وجود أكثر من 1000 طبيب و500 ممارس طبي متخصص بالرعاية الطبية متاح للحجز والاستشارة عن بُعد. وبلغ عدد المواعيد التي تم حجزها عبر التطبيق بحلول شهر نوفمبر أكثر من 23 ألف حجز شهرياً.

وساهم التبني السريع لخدمات التطبيق في توفير وقت المرضى، حيث تم تقليل الوقت المستغرق لحجز المواعيد من أكثر من 3 دقائق إلى 35 ثانية فقط، ما وفر للمرضى إجمالي 58 ألف و 800 دقيقة أو ما يعادل 40 يوماً، بمعدل شهري.

وأسهم الدمج المباشر لتطبيق أوكادوك مع السجلات الطبية الإلكترونية لمجموعة ميديكلينيك في التقليل بشكل كبير من حالات التغيب عن المواعيد في العيادات، كما رفع من معدلات المواعيد الفعلية، فقد كان معدل التغيب عن المواعيد لحجوزات ميديكلينيك عبر الإنترنت أقل بمعدل 2-3% مقارنة بالحجوزات التي تتم بشكل شخصي أو عبر مركز خدمة العملاء، وهو ما مثل انخفاضاً إجمالياً في حالات التغيب عن المواعيد بنسبة 15-20%.

وخلال الفترة المتبقية من العام، أشارت البيانات إلى أن 41% من حجوزات الإنترنت قد أجريت خارج أوقات العمل الأساسية، في حين أسهمت قائمة الانتظار الرقمية في تسريع 15 ألف موعد طبي وتسجيلها في أوقات أبكر، بما يعادل 13 مليون درهم إماراتي من الإيرادات المؤكدة بشكل مسبق الأمر وبالتالي تحسين مستوى رضا المرضى وإنتاجية الأطباء.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة الناجحة مع أوكادوك، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى ميديكلينيك الشرق الأوسط: “تميزت تجربة العمل مع أوكادوك بالنجاح الكبير حتى الآن، فقد شهدنا اقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين والمرضى، وهذا الاقبال يرتفع بشكل شهري. لقد تمكنا من خلال إطلاق تطبيق أوكادوك الجديد من الارتقاء بتجربة المرضى من خلال تسهيل وتبسيط القدرة على الحصول على الاستشارات الطبية، كما تمكنا في الوقت ذاته من الحد من التكاليف الإدارية والتشغيلية”.

وقد حظيت دراسة الحالة هذه بدعم مؤسسة كلاس للأبحاث، حيث قدم إيفرتون سانتوس، المدير الإقليمي لمؤسسة كلاس للأبحاث، المزيد من المعلومات القيمة حول أبرز التوجهات والمعايير المطلوبة لتوفير منصات إلكترونية ناجحة تساهم في تحسين الخدمات المتاحة للمرضى، وقال: “بعد إجراء مقابلات مع ما يصل إلى 15 ألف مريض، قمنا بتطوير إطار عمل لتقييم منصات حجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت، ووجدنا أن هناك رغبة كبيرة من قبل المرضى للمشاركة بشكل أكبر في تجربة الرعاية المقدمة لهم، والمساهمة في تقييم جودة الرعاية التي يتلقونها. فإذا أردنا النجاح في توفير منصات الاستشارات الطبية عن بُعد، لا يمكننا التغاضي عن أهمية مشاركة المرضى أنفسهم في هذه التجربة”.

أوكادوك: منصة إلكترونية شاملة لمشاركة المرضى والتفاعل معهم

حققت أوكادوك، التي تعتبر الشركة الناشئة التي حظيت بأكبر تمويل على مستوى الشرق الأوسط، انجازاً هاماً خلال العام 2021، المتمثل في نجاحها في إدارة أكثر من أربعة ملايين حجز للمواعيد إلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وإندونيسيا، بمعدل نمو بلغ سبعة أضعاف في أعداد المواعيد الإلكترونية بين العامين 2020 و2021.

وبعد الإطلاق الناجح لمنصة الاستشارات الطبية عن بُعد عام 2020، مباشرةً بعد بدء جائحة “كوفيد-19″، أدارت أوكادوك أكثر من 75 ألف استشارة طبية عن بُعد قدمت عبر تقنية الفيديو. كما نجحت المنصة بالاستعانة بأكثر من 1000 طبيب رعاية صحية عن بُعد، وشهدت نمواً بمعدل 34 ضعفاً في حجوزات الاستشارات الطبية والصحية عن بُعد، الأمر الذي أسهم في ضمان استمرار تلقي المرضى لخدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ومكن مزودي خدمات الرعاية الصحية من مواصلة تقديم خدماتها وفق نظام العمل الهجين.

ومع وجود أكثر من 60 تخصصاً طبياً متاحاً عبر المنصة، شملت التخصصات العشرة الأكثر حجزاً خلال العام 2021 كل من التوليد وأمراض النساء (545 ألف و 350 حجزاً)، وطب الأطفال (479 ألف و 681 حجزاً)، وطب الأسرة والطب العام ( 400 ألف 521 حجزاً)، والأمراض الجلدية ( 307 ألف و 376 حجزاً)، وجراحة العظام ( 744 ألف و 238 حجزاً)، والطب الباطني ( 224 ألف و 569 حجزاً)، والأنف والأذن والحنجرة ( 222 ألف و 874 حجزاً)، وطب العيون ( 202 ألف و 659 حجزاً)، والسكري والغدد الصماء ( 135 ألف و 629 حجزاً)، وأمراض القلب ( 131 ألف و 438 حجزاً). في المتوسط، كانت هناك زيادة بلغت 12 ضعفاً في هذه التخصصات العشرة من عام 2020 إلى عام 2021.

وواصلت أوكادوك دعم برامج التطعيم واختبار فحص فيروس “كوفيد-19” الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد المرضى بآلية سهلة ومريحة للحجز. منذ قيام أوكادوك بإطلاق خدمات “كوفيد-19” في فبراير 2021، ساعدت المنصة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة في حجز أكثر من 40 ألف موعد لتلقي اللقاح، وأكثر من 71 ألف موعد لإجراء اختبار فحص الإصابة بالفيروس.

وتلبي أوكادوك احتياجات المرضى والمؤسسات المزودة لخدمات الرعاية الصحية الخدمات بالإضافة إلى الهيئات المسؤولة عن عمليات الدفع، بما في ذلك شركات التأمين والإدارة الخارجية. وتتوافق أعمال أوكادوك مع مختلف المعايير المحلية والدولية، حيث باتت أوكادوك أول منصة للخدمات الطبية عن بُعد معتمدة من هيئة الصحة بدبي، ومتاحة بشكل مباشرة عبر 35 سجلاً طبياً إلكترونياً بما في ذلك شركتي “إبيك” و “إنترسيستمز”.

وستواصل أوكادوك خلال العام 2022 تطوير وتنمية أعمالها عبر أسواقها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، مع تطلع الشركة لدخول أسواق جديدة وإطلاق تقنيات ومميزات جديدة.

من جانبه، قال فضيل بن تركية، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أوكادوك: “تعتبر مشاركة وتفاعل المرضى في يومنا هذا أمراً ضرورياً للمؤسسات المزودة لخدمات الرعاية الصحية التي تتطلع للارتقاء بمستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وتحقيق نتائج أفضل. ومن خلال توفير منصة إلكترونية شاملة تتيح للمرضى التواصل بسهولة مع الأطباء، فإننا نساهم في زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وإدارتها بشكل أفضل. إن تعزيز مستويات المشاركة والتفاعل مع المرضى يعني تحقيق نتائج صحية أفضل، ويمكن المرضى من الاستثمار بشكل أفضل في حياته الصحية ويبقيهم على اتصال دائم بأطبائهم”.

ويعتبر تطبيق الاستشارات الطبية عن بُعد الخاص بشركة أوكادوك من الحلول التقنية الموثوقة التي تعتمدها بعض أبرز الشركات المزودة للخدمات الصحية وشركات التأمين بما في ذلك “بوبا” و “ضمان” و ميديكلينيك، و “ميدكير” و مستشفى الإمارات و يو إي ميديكال و نوفوميد و مستشفى وعيادات فاليان و مدينة دبي الطبية.