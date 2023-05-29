54 نشاطاً تجارياً لا تحتاج تراخيصها لعقد ايجار في الكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي محمد عثمان العيبان، حديثاً، قراراً بشأن الأنشطة التجارية ذات الطبيعة الخاصة التي لن تحتاج إلى عقد ايجار لتصدير الرخصة التجارية وممارسة أعمالها في دولة الكويت.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، مساء اليوم الإثنين، أن القرار الوزاري الذي حمل الرقم 86 لسنة 2023 ما يضم 54 نشاطاً تجارياً يسمح بمزاولتها واستخراج رخص تجارية لها لمدة ثلاث سنوات دون الحاجة إلى تأجير مقر.

وقالت مصادر الصحيفة اليومية إن الانشطة الحالية التي أصدر فيها وزير التجارة محمد العيبان قراراً وزارياً تعتبر أولية ومن الممكن أن تتوسع إلى أكثر من 100 نشاط خلال المستقبل القريب، إذ يمكن لأي مبادر إضافة أي نشاط جديد ضمن الكود الدولي إلى رخصته التجارية.

تقديم الطلبات

ذكرت المصادر إن طلب الترخيص سيكون إلكترونياً ولا يتطلب حضور صاحب الرخصة.

وفيما يلي قائمة الأنشطة التي يتضمنها القرار بحسب الصحيفة: