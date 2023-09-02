مويضي المطيري by مويضي المطيري

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535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

أعلى الأفلام في شباك التذاكر فيلم Top Gun: Maverick، بأكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تجاوزت إيرادات السينما السعودية منذ بدء نشاطها في المملكة أكثر من 500 مليون ريال وبيع ما يزيد عن 10 ملايين تذكرة.

و أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن قطاع السينما في السعودية يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأعلنت الهيئة أنه ومنذ استئناف نشاط السينما في السعودية و حتى الآن، فقد تجاوزت الإيرادات 535 مليون ريال، فيما تم بيع أكثر من 10 ملايين تذكرة.

وأضافت أن عدد المقاعد في دور السينما السعودية تجاوز 64 ألف مقعد، في 69 داراً، يشغلها أكثر من 7 مشغلين، في أكثر من 20 مدينة سعودية، فيما أثبتت الأفلام السينمائية السعودية حضورها القوي والفاعل، حيث بلغ عددها أكثر من 33 فيلما سعودياً معروضاً.

وكشفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن أعلى الأفلام في شباك التذاكر، هو فيلم Top Gun: Maverick، حيث حصد أكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وتجاوزت إيرادات الدخل 84 مليون ريال.

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