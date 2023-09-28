51 مليون تذكرة و3 مليارات ريال.. السينما المصرية تغازل شباك التذاكر السعودي

حقق قطاع السينما السعودية إيرادات تجاوزت 3 مليارات ريال، عبر 51 مليون تذكرة، وذلك منذ افتتاح دور عرض في المملكة عام 2018، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبلغ عدد شاشات العرض داخل المملكة أكثر من 620 شاشة، وتجاوز عدد دور السينما 69 دارا، بسعة تجاوزت 64 ألف مقعد، في أكثر من 20 مدينة، وذلك بواسطة أكثر من 7 مشغلين.

وبات من الملحوظ أن صناع السينما المصرية يغازلون شباك التذاكر السعودي الذي أصبح من أهم معايير الإنتاج لديهم، فضلا عن اختيار الأفلام والأبطال والمواضيع، وذلك بعد الإيرادات الضخمة التي تحققها من عرضها هناك.

السينما السعودية

السينما المصرية تتصدر في السعودية

وحققت الأفلام المصرية إيرادات في السوق السعودي، تساوي مئات أضعاف إيراداتها في مصر.

وبحسب أرقام رسمية نشرها حساب السينما السعودية على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، فقد حقق فيلم “بيت الروبي” لكريم عبدالعزيز إيرادات وصلت 137.842 مليون جنيه (نحو 4.5 مليون دولار أمريكي) في المملكة.

وحقق فيلم “شوجر دادي” لبيومي فؤاد، وليلى علوي أهم مفاجآت السينما المصرية من حيث الإيرادات في دور العرض السعودية، إذ نجح في إزاحة فيلم الأكشن “فاست أكس” للنجم العالمي فين ديزل والذي كان متصدراً بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وبينما حقق الفيلم في مصر إيرادات لم تتجاوز 7 ملايين جنيه (نحو 226 ألف دولار)، فقد حصد في السعودية ما يعادل 250 مليون جنيه مصري (حوالى 8 ملايين دولار).

سوق السينما السعودية.. نمو متسارع جعلها من أفضل 20 سوقًا في العالم. #اليوم_الوطني_السعودي_93 #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/7i8npdjtCx — SBC channel (@SBC_Channel) September 22, 2023

ولاقت الأفلام السينمائية المصرية إقبالاً كبيراً من الجمهور السعودي هذا العام، والعام الماضي أيضاً، إذ تصدرت الأفلام المصرية قائمة الأعلى إيرادات خلال عام 2022، مثل فيلم “بحبك” لتامر حسني الذي حقق حوالي 58.8 مليون ريال سعودي (15.6 مليون دولار).

وأيضاً فيلم “من أجل زيكو” لمنة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق إيرادات وصلت إلى 41.5 مليون ريال سعودي (نحو 11 مليون دولار)، أما فيلم “وقفة رجالة” لماجد الكدواني ففاقت إيراداته 58 مليون ريال سعودي (15.46 مليون دولار).

المصدر الأهم لإيرادات الأفلام المصرية

وأكد النقاد الفنيين، والمنتجين السينمائيين المصريين، أن عرض الأفلام المصرية، في دول الخليج عامة وفي السعودية تحديداً خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح المصدر الأهم والأضخم لإيرادات الأفلام المصرية.

وأجمع الخبراء في تصريحات خاصة لـ”أريبيان بزنس”، على أن إيرادات الأفلام المصرية في السوق السعودية وصلت إلى أرقام لا تقبل المقارنة مع السوق المصرية، وبفارق قد يساوي مئات الأضعاف، مما جعل المنتجين يغيرون تفكيرهم وأصبح العرض في السعودية، ومحاولة مراعاة الذوق السعودي، هو طموح أغلب صناع السينما المصرية.

ويرى المنتج أحمد الجابري، أن تعطش السوق السعودي لتجربة مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائية، قد يكون بين أسباب فروق الإيرادات، خاصة وأن للسينما المصرية طابع خاص، ومميز وتحديدا الأفلام الكوميدية منها.

وأضاف الجابري لـ”أريبيان بزنس”، أن قلة عدد دور العرض بجانب سعر التذاكر المنخفض في مصر، قد يكون بين أسباب الفارق في الإيرادات لصالح السعودية.

مكاسب السوق السعودي تكفي

الناقد الفني أحمد شوقي رصد الوضع الراهن وتأثير العرض في السعودية على تغيير سوق صناعة السينما المصرية، وخريطة الإنتاج، موضحا أن المنتجين أصبحوا لا يهتمون بما يحققه الفيلم من أرباح في مصر، مكتفين بمكاسبهم بالفعل من خلال عقد ونسبة توزيع الفيلم في القاعات السعودية.

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ”أريبيان بزنس”، أن بعض الأفلام المصرية حققت إيرادات في السوق السعودي أكثر من 30 ضعف إيراداتها في مصر، مثل فيلم الكوميديا الرومانسية “شوجر دادي”.

السوق السعودي معيار اختيار الأبطال

واتفق الناقد الفني أمجد جمال، حيث أكد أن السوق السعودية أصبحت معياراً مهماً جداً في اختيار الأفلام والأبطال والمواضيع، وهناك ذوق أصبح يستحسن تقديمه للجمهور هناك حتى يلاقي الترحاب الكبير والنجاح، وهو الشكل الكوميدي في الأعمال السينمائية.

وأضاف جمال لـ”أريبيان بزنس”: “ربما فرض هذا الذوق نجوماً بعينهم، وشهد مولد ممثل كوميدي كبير وهو بيومي فؤاد الذي يتمتع بنجومية مرتفعة في السعودية، وكذلك علي ربيع، ومحمد ثروت وبعض نجوم الكوميديا الذي لا يحظون بالتألق نفسه في مصر”.

خطط السعودية في صناعة الترفيه

تعمل السعودية على تنويع قطاعات اقتصادها ومصادر الدخل لخزانة الدولة لتقليل الاعتماد على النفط في إيراداتها، وستعمل أكبر شركة عرض سينمائي في العالم “إيه إم سي” بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مشاريع ترفيهية.

وتخطط السعودية لتكون موقعا إقليميا لتصوير أفلام هوليوود، وتتطلع المملكة لمنافسة المغرب والأردن الوجهتين الأفضل حاليا، وأعلنت عن استثمار 64 مليار دولار بصناعة الترفيه، وفقا لوكالة بلومبرغ.

من المقرر أن يتم إنشاء 350 دار عرض سينمائي بالسعودية، بأكثر من 2500 شاشة عرض في المملكة، بحلول عام 2030، بحسب هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية.