5000 فرصة عمل في معرض وظائف 2022

شهد اليوم الأول لمعرض التوظيف في نسخته الثامنة “وظائف 2022” الذي أطلقتة غرفة الشرقية، توافد الطلاب باختلاف تخصصاتهم التعليمية والمهنية، حيث يستهدف المعرض طرح 5000 فرصة عمل في تخصصات متنوعة موجهة للرجال والسيدات بالإضافة إلى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، في 120 شركة من شركات قطاع الأعمال.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى الخميس القادم إلى زيادة نسب توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير قوى عاملة تتمتع بمستوى متميّز من المهارة والإنتاجية، تستطيع أن تواكب حالة النمو والازدهار المستمر للاقتصاد الوطني والتوسع في حجم الأعمال وتنوعها.

ويتميز بسهولة الدخول مباشرة دون الحاجة للتسجيل الحضوري، وسهولة التجوال والوصول للشركات والمنشآت التجارية الوطنية العارضة للوظائف، إضافة إلى تقديم المساعدة من المشرفين والمتطوعين للزوار والحصول على المعلومة المطلوبة.

ويعد المعرض فرصة للشباب والشابات وذوي الإعاقة من راغبي العمل للحضور إلى المعرض والإطلاع على الوظائف المعروضة من الشركات والجهات المشاركة والتقديم عليها.