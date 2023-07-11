حددت دائرة الصحة ـ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة لتوفر 5 آلاف فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025، داعية كافة المنشآت الصحية في الإمارة إلى العمل لتحقيق مستهدفات التوطين من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن كوادرها الصحية والإدارية.

وأشارت الدائرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة لرفع معدلات التوطين في المهن الطبية التي تشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك في الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها. يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدائرة لتزويد قطاع الرعاية الصحية بالمواهب الوطنية لتحقيق أجندة التوطين للقوى العاملة الصحية وضمان استدامتها.

وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: “عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تم تطبيق مستهدف التوطين لدى منشآت الرعاية الصحية بأبوظبي حرصاً منا على تمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في منظومة الرعاية الصحية بما يعزز مخرجاتها ويؤسس لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الإمارة. يأتي ذلك تماشياً مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لرفد مبادرات التوطين في القطاع الصحي من أجل الاحتفاظ بكوادر طبية مواطنة تتمتع بالكفاءة والمرونة، وبالتالي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.”

وستقوم الدائرة بتقديم الدعم لكافة المنشآت لتحقيق المستهدف والاستفادة من مبادرة “نافس” ومنصتها لتحديد المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الرعاية الصحية

من جانبه، أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالجهود التي تقوم بها دائرة الصحة – أبوظبي لرفع معدلات التوطين في الإمارة ومتابعة المنشآت لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الصحي بما يتوافق والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وذلك بما يعزز توفير بيئة عمل داعمة ومساندة لمواطني الدولة وخاصة العاملين منهم في مجال الرعاية الصحية، بما يؤهلهم ويمكنهم من شغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي والهام.

وفي هذا الإطار، أشاد سعادته بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات في الدولة لتوفير سبل النجاح ودعم برامج ومبادرات “نافس” وذلك لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية، وتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في مختلف المجالات والقطاعات في الدولة، بما يحقق أهداف البرنامج وبما يصب في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ وتوحيد الجهود لدعم وتبنّي المواهب الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية ورفع تنافسيتها وزيادة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

وجدير بالذكر، أن برنامج “نافس” هو البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال خمس سنوات. حيث يضم البرنامج عدة مبادرات وبرامج، من ضمنها برنامج “تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي”، والذي يقدم منحاً تعليمية للمواطنين لتمكينهم من الحصول على المؤهلات المطلوبة للعمل في قطاع الرعاية الصحية. كما يضم ” منصة نافس” لتمكين المنشآت من عرض فرص التوظيف والتدريب والاستفادة من برامج الدعم المتوفرة للمنشآت والباحثين عن عمل وللعاملين والمتدربين في القطاع الخاص والطلاب الملتحقين في برنامج “تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي”.