500 مليون درهم قيمة مشروع جديد لـ دبل تري من هيلتون ريزيدنسز في دبي

أعلنت هيلتون عن تفاصيل إطلاق دبل تري من هيلتون ريزيدنسز، دبي، جميرا جاردن سيتي، وهو مشروع جديد بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، يقدم 128 شقة فاخرة (تبدأ أسعارها من 1.62 مليون درهم إماراتي لشقة بغرفة نوم واحدة، و2.4 مليون درهم إماراتي لشقة بغرفتي نوم) مع خطة دفع (50/50) والتسليم في يونيو2027، وتعاقدت هيلتون وويست إف 5 وهي مشروع مشترك بين مجموعة ويست زون وفورتشن 5 ، وأقيم حفل التوقيع في فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا قبل إطلاق المشروع المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

المشروع بالأرقام

تاريخ التسليم: يونيو 2027

الكلفة حوالي 500 مليون درهم إماراتي

الوحدات السكنية: 128 شقة مفروشة بالكامل.

الموقع: جميرا جاردن سيتي، خلف شارع الشيخ زايد

الكشف عن المبيعات ومخططات الطوابق في مايو 2025

ويشير بيان الشركة أن مدينة جميرا جاردن تتمتع بموقع استراتيجي خلف شارع الشيخ زايد، وهي تتحول بسرعة إلى واحدة من أكثر المجمعات السكنية المرغوبة في دبي. تقع المنطقة بين الساحل ومركز الأعمال في المدينة، وتوفر راحة لا مثيل لها، مع سهولة الوصول إلى أفضل الوجهات مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي وشاطئ جميرا. مع استمرار دبي في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، تظل العقارات السكنية ذات العلامات التجارية محركًا رئيسيًا للنمو، حيث تجذب لاعبين جددًا وأسماء راسخة على حد سواء.

دبل تري من هيلتون ريزيدنسز

وفي حديثه عن المشروع الجديد، علق دان واكيلينج، نائب الرئيس للتطوير والسكن الفاخر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في هيلتون، قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع WestF5 لإطلاق دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز دبي – جميرا جاردن سيتي، مما يعزز حضورنا في قطاع السكن ذي العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى جلب خبرة هيلتون العالمية في الخدمة والضيافة إلى السكن في هذه المنطقة الجديدة والواعدة في دبي.”

وبصفته لاعبًا عريقًا في قطاع العقارات في دبي، أكد بريم جوبالاني، الشريك في WestF5، على الأهمية الاستراتيجية والقيمة التي يمكن أن تضيفها شركة رائدة في قطاع الضيافة مثل هيلتون. نفخر بشراكتنا مع هيلتون في مشروع يجمع بين التميز في الضيافة والحياة الحضرية الطموحة. تُضيف العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، مثل هيلتون، قيمةً هائلةً إلى المساكن ذات العلامات التجارية من خلال تقديم ليس فقط التصميم والعلامة التجارية، بل نظامًا بيئيًا متكاملًا لأسلوب الحياة مدعومًا بخدمة عالمية المستوى. تُعدّ مدينة جميرا جاردن نجمًا صاعدًا في المشهد الحضري لدبي، بفضل موقعها المركزي، وترقيات بنيتها التحتية، وتوافقها مع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040. وتبرز المدينة بسرعة كممر استثماري رئيسي، ونعتقد أن هذا التطوير سيضع معيارًا جديدًا للحياة الحضرية التي تركز على المجتمع وذات العوائد المرتفعة. وتُقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 500 مليون درهم إماراتي، مما يعكس حجم وطموح هذا التطوير.

خيار استثمار عقاري فريد

يوفر مشروع دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز دبي جميرا جاردن سيتي 128 شقة سكنية، بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم إماراتي، ومن المتوقع تسليمها في يونيو 2027. سيوفر مشروع دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز مجموعة من الشقق المصممة بعناية، والتي تتميز بتشطيبات فاخرة، وديكورات داخلية فخمة، وأنظمة منازل ذكية تُضفي على الحياة اليومية راحةً وأناقةً عصرية. لتعزيز تجربة السكن، سيستمتع جميع مالكي المنازل بمزايا برنامج هيلتون أونورز “الذهبي”، والذي يشمل خصومات حصرية، وترقيات في الغرف المتاحة، ونقاط إضافية على الإقامات الفندقية، وخدمة الكونسيرج، وغيرها الكثير في فنادق هيلتون حول العالم.

مجموعة ون بروكر (OBG)، وهي وكالة عقارية حائزة على جوائز وتركز على التطوير العقاري، تُطلق هذه الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية حصريًا في مايو، مع الكشف عن مخططات الطوابق والواجهات. “نحن متحمسون لإطلاق هذا المشروع الرائع ذي العلامة التجارية – دبل تري من هيلتون ريزيدنسز، دبي – جميرا جاردن سيتي – في واحدة من أكثر مناطق دبي موقعًا استراتيجيًا وأسرعها نموًا. يوفر هذا الموقع المتميز طلبًا مرتفعًا على الإيجار وإمكانات قوية لزيادة رأس المال. علامة تجارية عالمية مرموقة مثل هيلتون تعد المستثمرين بإدارة عقارات احترافية، ومكانة متميزة، والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.