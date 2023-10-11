50 يوماً حتى (COP28)… لنساهم في إيصال أصوات الشباب

في غضون 50 يومًا، سيصل قادة العالم إلى مدينة إكسبو دبي لحضور قمة المناخ (COP28)، وهي لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي. وستكون كل الأنظار متجهة نحو هؤلاء القادة، وهم يعملون معًا على وضع استراتيجية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ومعالجة التأثيرات الحالية لتغير المناخ.

إنها مهمة شاقة وحاسمة، وإن مكافحة تغير المناخ هو بلا شك أكبر تهديد يواجه البشرية اليوم على جميع فئات المجتمع المشاركة، ولا سيما الشباب.

وليس بهدف نشر الخوف أن نقول إن تغير المناخ يشكل تهديدا وجوديا للجيل المقبل. ومما لا شك فيه أن شبابنا هم الذين سيعانون أكثر غيرهم إذا لم يرسم القادة مسارا أكثر استدامة. لكنهم ليسوا ضحايا فقط في هذا السيناريو. وهم أيضًا منقذونا المحتملين مساهمون حاسمون يمكنهم توجيه شغفهم بكوكبنا إلى توليد أفكار مبتكرة وتسريع التغيير السلوكي. باختصار، إنهم صوت أساسي في عملية صنع القرار.

ونحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بإشراك ورفع أصوات الشباب، وهو الهدف الذي كان في صميم روحنا منذ مرحلة التخطيط لإكسبو 2020 دبي. مهمتنا هي، كانت ولا تزال، تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا مبتكرين وصناع تغيير؛ لتمكين شباب اليوم ليصبحوا قادة الغد؛ لتمكين الأجيال المقبلة من تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول لأزمة المناخ والنجاح حيث فشلت الأجيال السابقة.

وعلى مر السنين، أظهر لنا برنامج إكسبو للمدارس مدى الجدية التي يتحملها شباب دولة الإمارات العربية المتحدة لمسؤوليتهم كأوصياء على كوكبنا، ونحن نرى أنه من واجبنا رعاية ذلك من خلال برامجنا ومبادراتنا للتعلم النشط.

وعلى سبيل المثال، تضع الرحلة عبر تيرا جناح الاستدامة الطلاب في قلب علاقتهم بالطبيعة في أثناء استكشافهم لتأثير خياراتهم في البيئة وتقييم تلك القرارات الصعبة التي سيكون لها تأثير حقيقي في كوكبنا. ومن خلال ورش العمل والعروض الجذابة والتفاعلية، تعرف أكثر من 16 ألف طالب، منذ افتتاح مدينة إكسبو، على التحديات البيئية التي تواجه العالم بدءًا من إنقاذ الحياة البحرية إلى فهم صافي الانبعاثات الصفرية، إلى خفض النفايات والحفاظ على المياه. ونحن نعمل باستمرار على تحسين عروضنا، وإضافة محتوى جديد يركز على المناخ إلى برامجنا وتحديث مواردنا التعليمية للمعلمين.

لقد كانت لقد كانت تيرا دائمًا في قلب برامجنا للتعليم الأخضر، فضلاً عن مركز رحلة مدينتنا المستدامة ورحلة الأمة إلى (COP). وتتمثل مهمتها في وضع المناخ في طليعة تفكير الجميع وهو مكان يتم فيه تمكين كل زائر من إجراء تغييرات مستدامة في حياتهم الخاصة، وحيث يمكن للمبتكرين عرض تدخلاتهم المتعلقة بالمناخ، وحيث يمكن للشركات مناقشة إجراءات القطاع الخاص، أو حيث يمكننا استضافة فعاليات خاصة لأيام خاصة مثل ساعة الأرض أو يوم النحل العالمي.

وتجمع هذه الأحداث المجتمع كله، ولا سيما الأطفال والشباب، مع ميزة إضافية تتمثل في استضافتها في مبنى يجسد الأفضل في فئته للهندسة المعمارية المستدامة. في الفترة التي تسبق قمة المناخ وأثناءها، ستلبي برامج تيرا على نحو خاص مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مما يساعد على بناء المعرفة بين المدارس والجمهور وتعزيز مكانتها كمركز ملهم يدفع العمل المناخي.

وكما قامت مدينة إكسبو بتطوير واستضافة برنامج سفراء المناخ، وهو شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة تدعو طلاب المدارس الثانوية والجامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القيام بدور مفاوضي المناخ الذين يحضرون مؤتمر المناخ (COP28) وقد ساعد هذا البرنامج المميز الشباب على بناء المهارات الأساسية بما في ذلك التفكير النقدي والمناقشة والعمل الجماعي والقيادة، والأهم من ذلك، مكنهم من الانخراط في قضايا تغير المناخ واتخاذ القرار بأنفسهم بشأن الإجراء الذي يجب أن نتخذه.

وهذا ليس كل شيء، فقد استقبلنا مؤخرًا عبر إكسبو لايف ضمن الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات أكثر من 350 مقترح للحلول المتعلقة بالمناخ من 36 جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة أكثر من 1000 طالب. بعد تقديم العرض النهائي، ستبدأ الفرق الفائزة بتحويل أفكارها إلى واقع ملموس في رحلة مدتها ستة أشهر.

وفي الوقت نفسه، فإن تحدي صانعات التغيير، وهي مبادرة مشتركة لبرنامج إكسبو للمدارس و”إتش بي” و”إينوف8 تك” لخدمات التعليم يشجع الفتيات المبتكرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ثمانية أعوام وخمسة عشر عامًا على التوصل إلى حلول لمشكلات العالم الحقيقي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الشباب مفعم بالحيوية والأفكار المبتكرة، وهم حريصون على لعب دورهم في حل أزمة المناخ، وبعد نجاحه في إشراك الطلاب في المحادثات العالمية المهمة، نحن متحمسون لمواصلة تنظيم المجلس العالمي للجيل المقبل، ونذكر أن جلستنا الأخيرة حول أزمة المناخ: كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ أنشأت منصة قوية حيث تمكن الشباب من التعبير عن أفكارهم، وطرحوا أسئلة هامة منها: كيف نريد أن يبدو عالمنا؟ ما هي أكبر التحديات؟ كيف نتغلب عليها؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نأخذ إجاباتها بعين الاعتبار عندما نصنع المستقبل.

وإن مدينة إكسبو دبي على يقين بأن شبابنا يتمتعون بالإبداع والإمكانات والقدرة على إحداث التغيير لأنفسهم، ولمجتمعاتهم، وللعالم أجمع، ونحن حريصون على التعاون مع الشركاء الذين يشاركوننا هذا الفكر، عبر البرامج والتجارب المستدامة العديدة التي سنقدمها خلال مؤتمر المناخ (COP28) لنُلهم كل فرد في المجتمع ليكون له دور أكبر في معالجة أزمة المناخ.