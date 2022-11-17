50% من إيرادات سيركو الشرق الأوسط ستكون من السعودية

أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة عن افتتاح مقرها الإقليمي في مدينة الرياض وفي موقع استراتيجي بواجهة الرياض تتويجاً لمسيرة عمل غنية بالإنجازات والأعمال والمشاريع التي تشمل قطاعات مختلفة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.

وبمناسبة الافتتاح ولتسليط الضوء على هذا الحدث وعلى الحضور الفاعل للشركة في السوق السعودي “اربييان بزنس” التقى مع السيدة منى الثقفي، المديرة الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

ماذا يعني لكم افتتاح المقر الإقليمي لشركة سيركو في المملكة العربية السعودية؟

المقر الجديد للشركة في العاصمة الرياض يعد امتداد للنمو في الشرق الأوسط وتحديداً في المملكة العربية السعودية وسيشكل عاملاً مهماً لنا للإستمرار في تقديم خدمات أكثر استجابة وابتكاراً ووفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية التي نقدمها لمختلف الجهات والقطاعات التي نعمل معها . وبهذا النمو ، من المتوقع أن يكون 50% من ايرادات سيركو الشرق الأوسط من المملكة.

ما هي القطاعات التي تركز عليها سيركو في المملكة العربية السعودية؟

نعمل مع عدة شركاء في القطاع الحكومي والعديد من العملاء مثل قطاع النقل والدفاع والخدمات الحكومية والإستشارات الإنشائية ، بالإضافة لإدارة العمليات في قطاع الطيران. ومن خلال مقرنا الحالي في الرياض نقدم خدمات في إدارة الأصول والمرافق ودمج الحلول الرقمية التي تستخدم في المنشأة إن كان على مستوى هندسة الخدمات، أو السلامة، أو إدارة العمليات اللوجيستية.

ما هي اّلية سيركو لاستقطاب الشباب السعودي في بيئة العمل؟ وكيف تدعمون هذا التوجه؟

نعمل على تحقيق رؤية 2030 من خلال تمكين المواطنين والاستثمار للمستقبل وإنشاء اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام، ونحن نعمل وفق خطة شمولية للتدريب والتطوير. وهناك عدة برامج تدريبية تشمل الخريجين وأصحاب الخبرة لصقل المهارات وتلبية متطلبات سوق العمل على كافة الأصعدة. وكذلك نعمل أيضاً على تنمية القدرات البشرية من خلال ربط الشباب السعودي مع المشاريع المناسبة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم واكتساب المعرفة من الخبرات العالمية.

في تقديركم، كيف ساهم معهد سيركو والتقارير التي يصدرها بدعم المشاريع الجديدة؟

معهد سيركو يقدم خدمات الأبحاث، وتحليل وإدارة البيانات لتوفير الحلول على عدة مستويات، بالإضافة إلى تصميم الخدمات العامة وتطويرها وتقديمها للأفراد، من أجل مساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة ضمن نطاق واسع. وتقدم شركة سيركو خدمات وحلول لتحسين الخدمات والمشاريع، وهدفنا هو توفير الجودة المطلوبة لأي مشروع، ونحن هنا نعمل على مساعدة الحكومات لتطوير البحوث والرؤى حول الخدمات العامة على المستوى الدولي ومن خلال تجربة الابتكار في تصميم الخدمة.

ما هي رسالة سيركو للمجتمع المحلي؟

تستند ثقافة سيركو إلى مجموعة تتألف من أربع قيم الثقة والرعاية والابتكار والفخر، وتعمل مع شركائها بهدف تقديم خدمات عامة عالية الجودة، و ذات أهمية كبيرة للمجتمعات التي توجد فيها . وتعمل باستمرار على تحسين طرق عملها وتتشارك المعرفة والخبرة وتتبنى التغيير وتحرص على تقديم الابتكار والتميز بكل خدماتها .

وتفخر شركة سيركو بقدرتها على استقطاب مزيد من المواهب الشبابية السعودية ودعمها وتطويرها من خلال التدريب والتوجيه الشامل بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنميتها وتشجيعهم على الانخراط في بيئة عمل مميزة تشكل بداية مثالية لمسيرتهم المهنية والعملية في مجالات متعددة من تصميم وإدارة البحوث والإستشارات للمشاريع وصولاً لإدارة المرافق والعمليات والخدمات اللوجيستية.