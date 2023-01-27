50 مليار دولار تتبخر من القيمة السوقية لمجموعة الملياردير أداني

تراجعت أسهم “مجموعة أداني” بنسبة 17% اليوم الجمعة وسط عمليات بيع مكثفة على المكشوف بعد مزاعم بعمليات احتيال قامت بها المجموعة التابعة لواحد من أغنى الرجال في العالم، لتفقد 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ الأربعاء.

كما تراجعت الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعة أداني بشكل حاد مع بيع رجل الأعمال الهندي أسهماً بقيمة 200 مليار روبية (2.4 مليار دولار) بهدف جذب المستثمرين العالميين.

ورفعت عمليات البيع المكثفة الخسائر المتراكمة في القيمة السوقية للمجموعة إلى أكثر من 50 مليار دولار منذ أن زعمت شركة “هيندنبيرج للأبحاث” يوم الأربعاء أن مجموعة أداني قد تورطت في التلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي.

وقد نفت مجموعة أداني هذه المزاعم ، ووصفت تقرير “هيندنبيرج للأبحاث” بأنه “مزيج خبيث من التضليل الانتقائي والادعاءات التي لا معنى لها، والتي لا أساس لها من الصحة والفاقد للمصداقية”.

ودعا حزب المؤتمر الهندي المعارض اليوم الجمعة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي في البلاد إلى التحقيق في مزاعم “هيندنبيرج”.

وتأتي هذه المزاعم بعد سنوات من التوسع السريع من قبل المجموعة المترامية الأطراف، والتي أدت إلى ارتفاع تقييمها وقادت جوتام أداني إلى صفوف أبرز المليارديرات في العالم.