50 مصنع أدوية في السعودية تغطي احتياج 42% من سوقها

قال بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية إن قطاع الأدوية الكيماوية في السعودية يعد من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال جائحة كورونا وأن هناك نحو 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية في المملكة تغطي احتياج السوق المحلية بنسبة 28 بالمئة من حيث القيمة و42 بالمئة من حيث الحجم، في حين تصل صادراتها إلى 1.5 مليون ريال (حوالي 400 مليون دولار).

وأضاف أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع المهم، مشيراً إلى عمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنباً إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد one-shop-stop لأول مرة.

وجاءت تصريحات “الخريف” ذلك مشاركته في الجلسة الوزارية الحوارية في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية المنعقدة، أمس الخميس، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الصناعة أن السعودية تتبع نهجاً استراتيجياً وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي، من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وقال إن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي أسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية، حيث تشير التقديرات إلى أن التقنية الحيوية ستشكل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 في المائة من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25 بالمئة لتصل إلى أكثر من 60 بالمئة، إضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15 حتى أكثر من 30 بالمئة.

وكان “الخريف” صرح في وقت سابق أن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، ويعد الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30 بالمئة من سوق الشرق الأوسط، كما أكد عمل الوزارة على وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.