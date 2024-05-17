فريق التحرير by فريق التحرير

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50 بالمئة قفزة وفيات السمنة والهواء الملوث بمختلف دول العالم بما فيها دول عربية

مجلة لانسيت الطبية تكشف عن زيادة حادة بوفيات بسبب السمنة والهواء الملوث

فريق التحرير by فريق التحرير
السمنة

كشفت مجلة لانسيت الطبية عن دراسة جديدة ظهر فيها أن وفيات بسبب السمنة شهدت صعودا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية أي منذ عام 2000، وبرزت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركمانستان من بين الدول التي لديها أعلى نسبة من الوفيات بسبب السمنة.

وأظهرت الدراسة أن عدد الوفيات الناجمة عن السمنة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 50% منذ عام 2000 ونجمت الوفاة عن الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية على مدار العشرين عامًا الماضية.

ففي عام 2000، برزت بدايات في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم BMI في المرتبة السادسة، لكنه أصبح كعامل الخطر الحادي عشر الذي يؤدي إلى تقصير حياة الشخص بحلول عام 2021 ، وفقًا لدراسة العبء العالمي للأمراض. وتشمل الحالات التي يعاني منها الأشخاص الذين يموتون بسبب السمنة بارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب، واختلال وظائف الكلى، والسكري من النوع الثاني.

(يظهر المخطط أدناه منطقة الشرق الأوسط وعوامل خطر الوفاة الرئيسية)

تلوث الهواء

ومن بين عوامل الخطر المحددة التي تم تحليلها في هذه الدراسة، كان تلوث الهواء بالجسيمات هو المساهم الرئيسي في عبء المرض العالمي في عام 2021، حيث زاد بنسبة 8.0 من إجمالي سنوات العمر، تليها نسبة عالية من ضغط الدم الانقباضي (ضغط الدم الانقباضي؛ بسبب التدخين فضلا عن عوامل تساهم بزيادة الوفيات مثل انخفاض الوزن عند الولادة وقصر فترة الحمل ، وارتفاع نسبة الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام. بالنسبة للفئات السكانية الأصغر سنا (أي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات و5-14 سنة)، كانت المخاطر مثل انخفاض الوزن عند الولادة وقصر الحمل والمياه غير الآمنة والصرف الصحي وغسل اليدين من بين عوامل الخطر الرئيسية.

(يتصدر ضغط الدم الناتج عن أمراض مثل السمنة عوامل خطر الوفاة يليه تلوث الهواء ثم السكري على المستوى العالمي)

تغير المناخ

كما برزت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي رصدت العبء العالمي للأمراض الذي يعزى إلى تغير المناخ من خلال عامل خطر ارتفاع درجة الحرارة، وهو المسار الأكثر مباشرة الذي يمكن أن يؤثر من خلاله تغير المناخ على الصحة. وشكلت درجات الحرارة المرتفعة 0.5% من إجمالي سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة العالمية في عام 2021، مما ساهم في زيادة 2.5% أو أكثر من إجمالي سنوات العمر المصححة للعجز في المملكة العربية السعودية وعمان وموريتانيا والعراق. 33 وصلت الوفيات العالمية التي تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في عام 2021 إلى ما يقرب من 450 ألف نسمة (الملحق 2، الجدول S1).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...