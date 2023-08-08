مويضي المطيري by مويضي المطيري

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منح “50 ألف” لذوي الإعاقة من السعوديين كإعانة للمشاريع

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قدم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة منحة بمبلغ 50 ألف ريال كإعانة للمشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.




واشترط في المتقدم للحصول على المنحة أن يكون سعودياً، وعمره من 18 إلى 60 عاماً، إضافة إلى تقييم إعاقة معتمد، وصورة الهوية، ومؤهل علمي أو شهادة إتمام تدريب مهني، وألا يكون موظفاً براتب يزيد على 4 آلاف ريال، وأخيراً عدم الاستفادة من البرنامج سابقاً.



وأشار إلى أن آلية الاستفادة من المبادرة تبدأ بتقديم الطلب من خلال زيارة أحد الفروع التالية: وحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالمدينة المنورة، أو وحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بينبع، وتوقيع المتقدم لنموذج الإقرار والتعهد وإحضار كفالة غرم وأداء.



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