حددت لائحة الجزاءات المحدثة للمخالفات البلدية، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، لمخالفات التعدي على الممتلكات العامة، مثل استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة.

و في وقت سابق، قالت الوزارة إن ظهور أسلاك أعمدة الإنارة من مسببات التشوه البصري، كما انها خطرة على المشاة في المدينة.

وأوضحت أنه يجب أن تعمل أعمدة الإنارة بشكل صحيح دون عطل أو ميلان، وألا تكون أسلاكها ظاهرة أو مكشوفة.

ويراعي النظام عند احتساب الغرامة، تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يراعي تصنيف الأمانات والبلديات عند تحديد قيمة الغرامات، وعرّف المخالفات الجسيمة بأنها تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة.

ويسهم في دعم المنشآت الصغرى والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، بالإضافة إلى الحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.