سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

50 ألف ضحايا متوقعة من زلزال تركيا وسوريا بحسب خبير من الأمم المتحدة

سامر باطر by سامر باطر

خذر منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن غريفيث منسق الإغاثة في الأمم المتحدة ، مارتن غريفيث ، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا “ستتضاعف أو تزيد عن 50 ألف” وترتفع عن مستواها الحالي البالغ 28 ألف قتيل.

ووصل غريفيث السبت إلى مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا ، مركز أول زلزال بقوة 7.8 درجة أدى إلى قلب حياة الملايين في الساعات التي سبقت فجر يوم الاثنين. وقال عن حصيلة القتلى في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز يوم السبت: “أعتقد أنه من الصعب تقديرها بدقة لأننا نحتاج إلى تحت الأنقاض لكنني متأكد من أنها ستتضاعف أو تزيد”. وقال “لم نبدأ بالفعل في إحصاء عدد القتلى”

قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث أمس، إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سورية هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام.

وأشاد غريفيث خلال إفادة صحافية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة ووصفها بأنها «استثنائية». وعبر لـ«رويترز» عن أمله في أن تصل المساعدات في سورية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة على حد سواء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...