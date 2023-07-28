ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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50 ألف سعودية حصلت على دعم في سوق العمل من برنامج ريف

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، تجاوز قيمة الدعم المباشر المقدّم للقطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة ريف خلال العام الحالي 435 مليون ريال، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال والأنشطة الريفية، حيث وصل عدد النساء الريفيات في سوق العمل خلال العام الحالي إلى نحو 50 ألف امرأة.

جاء ذلك خلال تدشينه لوحة التحكم التفاعلية الأولى للإعانات الزراعية، عبر منصة ذكاء الأعمال الإلكترونية (BI – Power)، في ورشة العمل التي أقيمت بمقر الوزارة في الرياض بعنوان (أثر برنامج ريف السعودية)، وتتضمن لوحة التحكم تغطية ثلاثة قطاعات أساسية؛ تشمل صغار مربي الماشية، ومنتجي الدواجن، وقطاع الاستزراع السمكي.

وأوضح المشيطي، أن تدشين المنصة الإلكترونية يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تطبيق التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين، من خلال تحسين جودة البيانات في قطاعات الوزارة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التحديات، وزيادة الشفافية والمشاركة الرقمية. من جهته أشار أمين عام برنامج «ريف» المهندس غسان بكري، إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية؛ حيث وصلت كميات الإنتاج خلال العام الحالي إلى (350,537) طنًا، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، ودعم (70) منتجًا متنوعًا؛ ما أسهم في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل، مبينًا أن البرنامج أسهم كذلك في دعم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث استهدف هذا العام زراعة (18) مليون شتلة، في مساحة أكثر من 150 ألف هكتار.

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