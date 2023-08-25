ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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50 ألف درهم غرامة على سائق دراجة متهور في دبي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لشخص متهور يقود دراجة نارية بصورة خطرة في شوارع المدينة، وعقب ذلك أعلنت شرطة دبي عن ضبط السائق وتطبيق الإجراءات القانونية بحقه.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية تمكنت خلال ساعات قصيرة من انتشار مقطع فيديو على أحد منصات التواصل الاجتماعي لسائق دراجة نارية متهور، من الوصول إليه وضبطه، موضحاً أن مقطع الفيديو يُظهر قيادة السائق لدراجته بصورة متهورة بين المركبات وعلى عجلة واحدة، معرضاَ بهذا السلوك سلامته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، منوهاً بحجز الدراجة وتحرير مخالفة بحق السائق لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، وبذلك تصل قيمة المخالفة إلى خمسون ألف درهم إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.

وحذر المزروعي، من قيادة الدراجات على اختلاف أنواعها، بطيش وتهور على الطرق، منوهاً بمعاقبة القانون لكل من يقود بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

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