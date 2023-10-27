فريق التحرير by فريق التحرير

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5.8 مليار درهم أرباح بنك المشرق في 9 شهور

ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك المشرق من 3.2 مليار درهم إلى 5.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك المشرق

ارتفع صافي أرباح بنك المشرق بنسبة 122%، ليصل إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعاً بنمو قوي في الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر.

وأعلن بنك المشرق، في بيان أن ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82% على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

الأرباح التشغيلية لبنك المشرق

ارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليار درهم إلى 5.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. 

وتم الإعفاء عن صافي مخصصات المخاطر البالغة قيمتها 341 مليون درهم إماراتي، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 69% في الرسوم المنخفضة المخاطر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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