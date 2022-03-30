5.7 تريليون دولار كلفة التحول العالمي للطاقة

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إن التحول العالمي في مجال الطاقة بحاجة إلى استثمار سنوي قدره 5.7 تريليون دولار، بحلول عام 2030.



وأكد بيان للوكالة صدر الثلاثاء، أن هذا المبلغ ضروري للوصول إلى الهدف المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. موضحاً أن إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة يمكن أن يوفر 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، إن “التحول في مجال الطاقة لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح، وإذا لم نتخذ خطوات جذرية في السنوات المقبلة، فإن فرصة الوصول إلى أهداف المناخ العالمي ستتضاءل أو حتى ستتبدد”.

Speaking at #MenaClimateWeek High-Level Segment hosted by #UAE in #Dubai, DG @flacamera highlights that higher ambition can 'future proof' MENA's economies. "But the need for international cooperation is evident to urgently translate countries' ambitions into actions," he says. pic.twitter.com/i4ngEEKp7Y — IRENA (@IRENA) March 28, 2022