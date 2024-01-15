5 يكسبون 14 مليون دولار بالساعة، بينهم بيزوس وماسك وجمعوا 1.6 تريليون دولار

كسب أغنى خمسة رجال في العالم 14 مليون دولار في الساعة بين عامي 2020 و2023، فيما أصبح 5 مليارات نسمة أشد فقرا، بحسب تقرير صدر قبل اجتماع دافوس.

ووجدت منظمة أوكسفام أن خمسة من أغنى الرجال شهدوا ارتفاع ثرواتهم بنسبة 114% بين مارس 2020 ونوفمبر 2023. وأصبح الأغنياء أكثر ثراءً خلال الوباء، وفقًا لتقرير جديد – في الواقع، شهد أغنى خمسة أشخاص في العالم ارتفاعًا في صافي ثرواتهم بمقدار 869 مليار دولار.

أصدرت منظمة أوكسفام تقريرها أمس الأحد، قبل اجتماع نخبة رجال الأعمال في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم.

ووجدت المنظمة أن أغنى خمسة رجال شهدوا ارتفاع ثرواتهم بنسبة 114% بين مارس 2020 ونوفمبر 2023. علاوة على ذلك، قالت المنظمة إن صافي ثروة مجموعة النخبة هذه ارتفع إلى 869 مليار دولار من 405 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023، أي ما يعادل 14 مليون دولار في الساعة.

الأثرياء الخمسة

5) وارن بافيت، مستثمر – 119.2 مليار دولار

4) لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل – 145.5 مليار دولار

3) جيف بيزوس، مؤسس أمازون – 167.4 مليار دولار

2) برنارد أرنو، رئيس LVMH – 191.3 مليار دولار

1) إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا – 245.5 مليار دولار

وقال آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا، في بيان: “يجد تقرير أوكسفام الجديد تركيزًا غير عادي للثروة في القمة، حيث تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال – وجميعهم رجال – أكثر من الضعف منذ عام 2020”. .

وقالت أوكسفام إن أغنى 1% يمتلكون أيضًا 43% من الأصول المالية العالمية. وكانت الحصة أعلى في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث يمتلك الأغنياء ما يزيد عن 47% من الثروة.

على الرغم من أن “الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من المليارديرات على وجه الأرض، بما في ذلك إيلون ماسك وجيف بيزوس، وهي أسماء أصبحت مرادفة للثروة الفاحشة”، أضاف ماكسمان، “فإنها أيضًا موطن لعشرات الملايين من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات غير ضرورية كل يوم”. اليوم نتيجة للأجور المنخفضة بشكل مقيت، وقانون الضرائب غير العادل، والخدمات العامة الهزيلة، على سبيل المثال لا الحصر.

ومضت المجموعة في انتقاد تأثير ثروات المليارديرات على الاقتصاد العالمي والديمقراطية.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية، في بيان: “لا ينبغي لأي شركة أو فرد أن يتمتع بهذا القدر من السلطة على اقتصاداتنا وحياتنا – لكي نكون واضحين، لا ينبغي لأحد أن يمتلك مليار دولار”.

وبغض النظر عن المليارديرات، فإن الفجوة بين الرؤساء التنفيذيين والعاملين وحدهم قد توسعت على مدى العقود القليلة الماضية. بين عامي 1978 و2022، ارتفعت تعويضات كبار المديرين التنفيذيين بأكثر من 1200%، مقارنة بارتفاع قدره 15.3% في تعويضات العامل النموذجي، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث ذو ميول يسارية.

وقال نبيل أحمد، مدير العدالة الاقتصادية والعنصرية في منظمة أوكسفام أمريكا، إن “الولايات المتحدة تواجه أزمة عدم مساواة عميقة للغاية تغذيها عقود من انفجار القوة الاحتكارية، والتي تحرم عشرات الملايين من الأمريكيين بقسوة من حقوقهم وأمنهم”. مراقبة السوق.

قامت المنظمة الخيرية بتحليل قائمة فوربس للمليارديرات في نهاية نوفمبر لحساب ثروة المليارديرات، ومقارنتها بالقائمة من مارس 2020. وذكرت منظمة إينإيكواليتي “Inequality Inc”، أن سبعة من أصل عشر من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي. وتبلغ قيمة هذه الشركات 9.3 تريليون يورو، أي ما يعادل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية مجتمعة.

التقرير جاء في 70 صفحة مع معلومات صادمة تظهر على سبيل المثال، احتكارات في قطاعات حيوية مثل الغذاء وبذار المحاصيل التي كانت تبيعها عشرات الشركات فأصبحت خلال سنوات قليل تخضع لهيمنة شركتين فقط من خلال استغلال قوانين الملكية الفكرية وغيرها من أساليب فرض الاحتكارات.