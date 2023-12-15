5 نصائح أساسية لاستثمار عقاري ناجح

تحدد شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية 5 نصائح هامة تساعد المستثمرين على تجنب الوقوع في أي تلاعب محتمل من بعض الشركات العقارية.

النصيحة الأولى: معرفة الأسعار الواقعية للعقار المستهدف

يجب على المستثمر توخي الحذر عند استكشاف أسعار العقار ولابد أن يكون سعر مماثل للأسعار المتداولة في المنطقة، حيث يبالغ بعض المطورين في التسعير في بعض المناطق مثل “قرية جميرا الدائرية” حيث يبدأ سعر الاستديو من سعر 550 ألف درهم، إلا أن بعض المطورين تقوم بتسعير مخالف ووصلت أسعار الاستديو في هذه المنطقة لـ750 ألف درهم.

النصيحة الثانية: التأكد من فترة السداد

قال وليد الزرعوني، إن بعض المطورين يسوقون لبيع عقاراتهم على أساس فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، لكن في مقابل ذلك يبالغون في سعر العقار، مما يكبد المشتري أعباء كبيرة ولا يكون هذا الاستثمار في صالحه.

النصيحة الثالثة: التحقق من العقار جيدًا

يجب البحث والتدقيق بشكل كافٍ ووافٍ قبل القيام بشراء عقار، والذهاب إلى العقار بشكل شخصي وتدقيقه على أرض الواقع أو الاستعانة بأحد الوسطاء العقاريين من ذوي الثقة والسمعة الطبية في السوق، وعدم الوثوق بأي طرف آخر لأن الاستثمار العقاري في دبي، هو استثمار جدّي ويتم دفع مبالغ باهظة فيه.

النصيحة الرابعة: التأكد من صحة الإعلانات

يجب الانتباه إلى الإعلانات العقارية وتدقيقها بشكل كافٍ وعدم الانسياق على وراء الشائعات حتى لا يقع ضحية للاحتيال، حيث هناك بعض الإعلانات تكون مخالفة للحقيقة سواء بمواصفات العقار أو الأسعار أو الحصول على رحلات مجانية بمجرد شراء عقار من شركة معينة، والعميل قد ينجذب عن طريق إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، إلى عقار معين ولكن يفاجئ عند الدخول في التفاصيل يجد أن الإعلان غير حقيقي بالمرة، وهذا يترك انطباعًا سلبيًا.

وحتى يبتعد المستثمر عن الإعلانات الوهمية، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أصدرت من خلال مؤسسة التنظيم العقاري تعميمًا تؤكّد فيه بدء تطبيق خدمة “مضمون” الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي، والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين.

النصيحة الخامسة: الاستعانة بمحامي على دراية بالقوانين العقارية

من الضرورة الاستعانة بمحامي على دراية بالقوانين العقارية في دبي، ويكون مسؤول عن الاطلاع على العقود وشرح بنودها للعميل وتوضيح أي نقاط غامضة، بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية.

ووجود المحامي سيغني المشتري عن معرفة الكثير من الأوراق في هذا الشأن، مثل قسيمة الحجز المبدئي، وعقد البيع والشراء، وهي مستندات على درجة عالية من الأهمية، لذا على المستثمر الاستئناس برأي قانوني قبل أن يوقع على أي من تلك الأوراق.

وتعتبر المنازعات العقارية من أكثر القضايا تعقيدًا، إذ تتطلب إلمامًا كاملًا بالقوانين والنظم التي تحكم العلاقات العقارية والمنازعات المتعلقة بها، وبالتالي فإن الاستعانة بخدمات محامي العقارات في دبي سيعمل على تجنيب المستثمر الكثير من التعقيدات فضلًا عن المخاطر المالية والقانونية.

يلفت الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن عملية شراء العقار التزام أساسي بشكل عام، ولكن عملية الشراء تخضع لأمور عدة حتى تكون الصفقة ناجحة وتحقق أهداف المستثمر أو المشتري.