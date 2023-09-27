فادي طنّوس by فادي طنّوس

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5 ملايين دولار كفالة لرجل أعمال مصري في أميركا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
5 ملايين دولار كفالة لرجل أعمال مصري في أميركا

أطلقت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بالولايات المتحدة الأميركية سراح رجل الأعمال المصري وائل حنا المتهم في قضية السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بعد أن دفع كفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم جواز سفره.

وكانت السلطات الأميركية ألقت القبض على حنا الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، أمس الثلاثاء في مطار جون كينيدي بولاية نيويورك، بنما كان في طريقه إلى مصر لاتهامه برشوة السيناتور مينينديز.

وقال لاري لوستبرغ محامي وائل حنا للصحفيين بعد جلسة المحكمة إن لائحة الاتهام التي وجهت إلى موكله تشمل تهم التآمر لارتكاب الرشوة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

وسيخضع حنا لمراقبة وحظر التجوال إذ سيبقى في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحاً، كما يُمنع عليه الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، وسيتم أيضاً الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.

ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور مينينديز وافق وسعى للضغط على مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأميركية، في محاولة لحماية احتكار الأعمال الممنوحة لحنا من قبل مصر.

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