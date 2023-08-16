5 مدن عربية تتصدر قائمة الأرخص في تكلفة المعيشة.. فما هي؟

أظهر استطلاع أعدته شركة “وورك يارد ريشيرتش” المتخصصة بالاستطلاعات والبحوث، أحتلال 5 مدن عربية المراكز الأولى في قائمة أرخص مدن العالم في تكلفة المعيشة بالمقارنة مع الدخل الشهري.

وبحسب الاستطلاع، احتلت مدينة الكويت المركز الأول حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للفرد فيها نحو 6119 دولاراً، ووصلت تكلفة المعيشة 752.7 دولاراً.

وارجع الاستطلاع النتيجة التي توصل إليها كون الفرد في الكويت يستطيع ادخار جزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، بالتالي تصبح “الكويت المدينة الأقل تكلفة للمعيشة في القائمة”.

واحتلت العاصمة الإماراتية أبوظبي المركز الثاني في القائمة، إذ بلغ متوسط الدخل الشهر للفرد 7154 دولاراً، ومعدل الإنفاق فيها 873.1 دولاراً، تلتها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بدخل شهري للفرد يقدر بـ6245 دولاراً، وتكاليف المعيشة تصل إلى 814.90 دولاراً.

وجاءت دبي في المركز الرابع تليها الشارقة في المركز الخامس بمتوسط دخل شهري 7118 دولاراً و5229 دولاراً شهرياً، توالياً، في حين تبلغ نفقات المعيشة فيهما 1007 دولارات و741.30 دولاراً لكل منهما.

واستند التقرير إلى تحليل بيانات 20 مدينة؛ لتحديد المكان الذي يكسب فيه الأفراد أموالاً جيدة، ولكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة مثل الإيجار والطعام والمرافق.

وتم تجميع البيانات من مصادر حكومية، ومقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023، وفق شركة الاستطلاعات.