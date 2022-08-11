5 شركات ناشئة مصرية تجمع تمويلات بـ 35 مليون دولار بمشاركة صناديق سعودية

نجحت 5 شركات مصرية ناشئة في جمع تمويلات بقيمة 35 مليون دولار منذ بداية شهر آب / أغسطس الجاري، أكبرها لمجموعة “هومزمارت” بقيمة 23 مليون دولار وفق رصد أجرته “أريبيان بزنس”.

وأعلنت مجموعة “هومزمارت” العاملة في تجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الأنترنت في الشرق الأوسط، عن جمع مبلغ 23 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة “ب”، ليصل بذلك إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، وذلك بمشاركة صندوق الاستثمار السعودي “إس تي في”، لرأس المال الاستثماري التكنولوجي، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى جانب مستثمرين حاليين مثل “امباكت 46″، “نواة كابيتال”، “رايز كابيتال” و”آوتلايرز فنتشرز”.

وأعلنت شركة “وان أوردر”، شركة الخدمات اللوجستية الجديدة، التي تعالج نقاط الضعف الكامنة في سلسلة التوريد ضمن قطاع المطاعم في مصر، عن جمع 6,5 مليون دولار من “كونتاكت فاكتورينج”، وهي شركة تابعة لشركة “كونتاكت فاينانشال القابضة”.

ونجحت شركة “كونفرتدين”، للتشغيل التسويقي التي تتخذ من مصر مقراً لها، في جمع 3 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويلية بقيادة شركة “ميراك المالية” ومقرها المملكة العربية السعودية والمتخصصة في الاستثمار بالتقنية والابتكار، بمشاركة “أم اس ايه اس” و”جلوبال 500″.

وتمكنت منصة التجارة الإلكترونية الاجتماعية المصرية، شروة، من إغلاق جولة استثمارية بقيمة مليوني دولار أمريكي بقيادة “نواة كابيتال” و”صندوق هامبرو بيركس اوريكس” ومشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين.