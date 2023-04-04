5 دقائق لإصدار الجواز السعودي.. والأمريكي 13 أسبوعاً

في الوقت الذي يحتاج إصدار جواز السفر ⁧‫السعودي‬⁩ أقل من خمس دقائق بحسب صحيفة عكاظ فإن تسليمه يتم بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب، وتلفت الصحيفة إلى أن صحيفة ⁧‫نيويورك تايمز نشرت‬⁩ انتقاداً لزيادة أوقات إصدار جوازات السفر الجديدة في أمريكا، وكذلك أوقات إعادة الإصدار ، التي تستغرق من 10 إلى 13 أسبوعاً. ويحتاج إصدار جواز سفر بريطاني جديد أو استبدال أو استخراج آخر مفقود أو تجديد لأيام عدة، بالنسبة إلى جوازات سفر البالغين والأطفال من المفترض أن تسمح بوصولها لمدة 10 أسابيع على الأقل.

ويشير موقع الحكومة الإلكتروني في بريطانيا أن متوسط الوقت الذي ينتظره الاشخاص اعتباراً من 20 مارس 2022. هو خمسة أو ستة أسابيع لجواز سفر البالغين، أو خمسة أسابيع لجواز سفر الأطفال. ولكن الأمر قد يستغرق أكثر من 10 أسابيع إذا كان هناك تأخيرات غير متوقعة.

و تختلف فترة الحصول على الجواز الكندي وفقاً لاختلاف الطريقة التي تقدم بها الفرد على طلب الجواز، إذ يأخذ الأمر وقتاً أطول عندما يذهب الفرد بنفسه إلى مكتب الجوازات والقيام بالإجراءات اللازمة مقارنةً بمدة الحصول على الجواز الكندي عندما يقوم الفرد بتولية وكيل دور الحصول عليه؛ لذا عندما يذهب الفرد بنفسه إلى المكتب يُمكنه الحصول على الجواز الكندي خلال 10 أيام. و تقدر مدة معالجة ملف جواز السفر الأسترالي في المتوسط بثلاثة أسابيع أي 21 يوماً وقد تقل أو تزيد مدة تسليم جواز السفر الأسترالي حسب عدد طلبات جوازات سفر أستراليا في تلك الفترة. وتراوح مدة استخراج جواز السفر الفلبيني من 15 إلى 35 يوم تقريباً من تاريخ الموعد.