5 تريليونات دولار يجمعها الجيل القادم من المليارديرات من الميراث

سيكدس المليارديرات الجدد ثرواتهم من وفاة أقاربهم أكثر مما تجنيه أيديهم من خلال شركاتهم وريادة الأعمال، وفقًا لأحد البنوك السويسرية وذلك لأول مرة منذ رصد البنك لتشكيل الثروات. وذكر تقرير يو بي إس UBS البنك السويسري الذي يطيب للأثرياء التعامل معه إن قرابة ألف ملياردير سيورثون ما قيمته 5.2 تريليون دولار لأولادهم على مدى السنوات العشرين المقبلة.

في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يبلغ متوسط ثروة الورثة 4.4 مليار دولار، أي ضعف ثروة رواد الأعمال البالغة 2.2 مليار دولار بحسبب التقرير الذي يلفت إلى أن الأهمية المتزايدة لهذه العائلات يمكن رؤيتها في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بلغ متوسط ثروة الورثة ملياري دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار لرواد الأعمال. وفي الأمريكتين، بلغت قيمة الورثة 2.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار لأصحاب المشاريع.

ووجد التقرير الذي أعده البنك أن من بين 137 شخصًا أصبحوا مليارديرات في الأشهر الـ 12 الماضية حتى أبريل ، ورث 53 منهم ما مجموعه 150.8 مليار دولار من أسرهم. وهذا يتجاوز إجمالي 140.7 مليار دولار التي جمعها 84 ملياردير عصامي جديدا خلال نفس الفترة.

وقال البنك إنها المرة الأولى في تاريخ تقريره السنوي الممتد لتسع سنوات عن ثروات أغنى 0.00004% من المجتمع التي “يراكم فيها الجيل القادم من المليارديرات ثروة من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال”.

بنجامين كافالي، رئيس العملاء الاستراتيجيين في البنك في قسم إدارة الثروة العالمية:”هذا هو التوجه الذي نتوقع أن نشهد المزيد منه خلال السنوات العشرين المقبلة، حيث يقوم أكثر من 1000 ملياردير بتمرير ما يقدر بنحو 5.2 تريليون دولار لأبناءهم وبناتهم”.

(وصل عدد المليارديرات في الإمارات إلى 17 ملياردير، وفي السعودية بقي عددهم ثابتا عند 6، وتقلص في مصر من 6 إلى 4 مليارديرات، وبقي في لبنان على حاله بمليارديرين اثنين.)

ويأتي ذلك في ظل تزايد الجدل العام حول دور ضريبة الميراث في المساعدة على دفع تكاليف الخدمات العامة ومساعدة الأسر التي تكافح من أجل التغلب على أزمة تكلفة المعيشة.

وبشكل عام، ارتفع عدد المليارديرات حول العالم بنسبة 7% ليصل إلى 2544، كما زادت ثرواتهم المجمعة بنسبة 9% لتصل إلى 12 تريليون دولار، حسبما ذكر بنك UBS. وقال التقرير إن الثروة الضخمة التي تم نقلها بالفعل إلى الجيل القادم كانت “مجرد قمة جبل الجليد”.

جمع البنك قيمة ثروات الـ 1023 مليارديرًا الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر اليوم وذكر في تقريره أنه خلال السنوات العشرين إلى الثلاثين المقبلة، سيقوم أكثر من 1000 من المليارديرات بتحويل أكثر من 5.2 تريليون دولار إلى ورثتهم.