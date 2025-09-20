5 إلى 15 مليون ريال سعودي التكلفة الإجمالية لرعاية المصاب بأمراض جينية

كشف المدير التنفيذي لمركز طب الجينوم د. صلاح الباز في لقاء تلفزيوني أن تكلفة رعاية المريض الواحد المصاب بالأمراض الجينية النادرة تتراوح بين 5 إلى 15 مليون ريال سعودي طوال حياته، وفقاً لتقرير الاقتصاديات الصحية العالمي (World Health Form of Economics). وأشار إلى أن المركز يقدم فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عبر اختبار دم الأم الحامل لاستخراج الحمض النووي، حيث تصل دقة هذا الفحص إلى 80-85%. تُجرى هذه الفحوص لجميع الحوامل في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفي حالة ظهور نتائج إيجابية يتم التأكيد عن طريق تحليل عينات من السوائل مثل السائل الأمينوسي أو سائل المشيمة. إذا ثبت التشخيص قبل الأسبوع الـ19 من الحمل، يُمنح للمرأة خيار الإجهاض شرعاً وقانوناً في حالة وجود أمراض خطيرة لا يرجى الشفاء منها وتؤثر سلباً على جودة حياة الجنين، وقد تبين أن نسبة 99% من السيدات يرغبن في الإجهاض في مثل هذه الحالات. كما أشار د. صلاح الباز إلى أن المركز قدم الخدمة العام الماضي لحوالي 400 مريضة، وتبين أن نتائج 400 منهن كانت إيجابية وتم تمكينهن من اختيار الإجهاض بناءً على التشخيص

