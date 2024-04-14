5 أهداف لابن ميسي في مباراة لفئة دون 9 سنوات تظهر استنساخه لأسلوب والده

انتشرت لقطات لأهداف أحرزها ماتيو، نجل ليونيل ميسي وهو يسجل خمسة أهداف، وظهر الفتى الصغير يقلد احتفال والده بتسجيل هدف بركلة حرة لا يمكن إيقافها قبل أربع أهداف فردية مذهلة. وانتشرت لقطات فيديو لأهداف نجل ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي تحت 9 سنوات وأظهر الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات مهارات تشابه والده بما فيها تقليد احتفاله بالهدف.

انتشرت اللقطات على نطاق واسع لتظهر براعة ماتيو مقارنة مع زملائه في الفريق وخصومه، حيث سجل عددًا من الأهداف الرائعة.

Mateo Messi scores 5️⃣ goals for Inter Miami U9 ?‍? @veotechnologies pic.twitter.com/p8D5H5GUVw — 433 (@433) April 13, 2024

ماتيو، المولود في 11 سبتمبر 2015، هو الطفل الأوسط للزوجين. في عام 2019، في مقطع فيديو نشرته قناة ESPN UK، شارك ميسي المزيد من المعلومات قائلا إن:”ماتيو مميز للغاية، فهو يفعل دائمًا أشياء جديدة، أشياء تجذب انتباهك”. “ماتيو هو مثلي عندما كنت صغيرًا، فهو لا يحب أن يخسر أي شيء”.

في عيد ميلاد ماتيو الثامن، نشرت أمي تهنئة مؤثرة على إنستغرام تضمنت صورتين جميلتين لماتيو وهو يرتدي قميصًا ورديًا. وكتبت: “نحن نحبك بلا حدود يا ماتو، 8 سنوات من سرقة القلوب”.