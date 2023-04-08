5 آلاف شخص أفطروا على أكبر مائدة رمضانية في المطرية في مصر

لايوجد مكان في العالم يضاهي مصر في روعة شهر رمضان في أحياء معروفة فيها وموائد رمضان العامرة رغم الأزمات، وها هم قرابة 5 آف شخص يجتمعون على مائدة إفطار هي الأكبر في العالم وذلك في حي المطرية.

جذبت أجواء المائدة الرمضانية الهائلة في المطرية شرقي العاصمة المصرية القاهرة أنظار العالم، وحديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، فهي تجسد أروع مظاهر البهجة والأجواء الساحرة التي تتمتع بها ليالي الشهر الفضيل في مصر بين الناس وأهلهم وأقاربهم وجيرانهم.

ونشر موقع “جيتي إيمجيز تلك اللقطة من المصور فاضل داوود لتسجل زاوية من المائدة الضخمة، التي بلغ طولها نحو 750 متراً وسط شوارع الحي رغم ضيق شوارع وأحياء المنطقة الشعبية إلا أنها اتسعت لنحو 5 آلاف صائم من أبناء المنطقة وأصدقائهم، لتعبر عن مشاعر الحب والرحمة والترابط لدى سكان الحي، وتضرب مثالاً للخير في شهر الخير.

وأقيمت المائدة الضخمة للسنة التاسعة في الحي المصري العريق، فالمنطقة التي تتمتع بأهمية تراثية، وتجمع بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، اعتادت على إقامة تلك المائدة في يوم 15 رمضان من كل عام على مدى العقد الأخير بحسب صحيفة سبق. وحظيت المائدة هذا العام بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، الذي صرح لوسائل الإعلام عن سبب حضوره للمائدة، برغبته في تجربة الطقوس المختلفة للشهر الفضيل في أرض الكنانة، والتعرف على الثقافة الشعبية. وكانت المائدة الضخمة قد بدأت في عام 2013 بإفطار بسيط لخمسة أصدقاء أمام منزلهم في الحي الشعبي، قبل أن تتسع على مدار السنوات الماضية لتتسع لنحو 5 آلاف، بعد أن أعجب أهل الحي بالفكرة، ورغبتهم في امتداد السعادة والبهجة لتشمل الجميع.