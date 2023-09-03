اعتبرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقاعس المنشأة عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، مخالفة جسيمة تستوجب غرامة من 1000 إلى 5 آلاف ريال.





وقالت الوزارة إن عدم تحقيق المنشأة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى «البلاغ»، مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة أيضًا، بحسب تصنيف المنشأة.





وأشارت الوزارة إلى أن الغرامة المقترحة تأتي ضمن التحديث المقترح لجدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل.





وأكدت على أن الجدول بتحديثاته الحالية رفع من سقف حماية حقوق العاملين، وأعطى ضمانات إضافية، ولا سيما فيما يتعلق بتشغيل الأطفال والأحداث والمرأة، وكذلك ذوي الإعاقة.



وتسعى الوزارة من وراء هذا التحديث إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له.





ونوهت إلى أنه بحسب جدول المخالفات، فإن تشغيل الأطفال ممَن لم يتم الخامسة عشـــرة من عمره، دون مراعـــاة أحكام المادة 167 من نظـــام العمل، يعد مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع الغرامة التي تبدأ من 1000 حتى 2000 ريال.





وأضافت، يعد عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل، وكذلك تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وعدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في المنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر.



وكذلك بلوغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات 10 أطفال فأكثر، مخالفات تستوجب العقوبة، وفقًا لتصنيف المخالفة والمنشأة، وفقًا لـ “الوطن”.





وأشارت وزارة الموارد الى أنه يعد قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز، سواء تجاه العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحية:

1ـ شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو إعلانه.

2ـ أو القيام بالتمييز في الأجور بين العاملين (رجال ونساء) بالعمل ذي القيمة المتساوية.

3ـ أو بأي عمل ينتج منه إبطال وإضعاف تكافؤ الفرص.

4ـ مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة من 1000 حتى 3000 ريال، وفقًا لتصنيف المنشأة.





كما يعد تشغيل صاحـب العمـل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة، وذلـك وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع غرامة قدرها 1000 ريال.

