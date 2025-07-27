49 ريال لتذاكر طيران أديل لمدة 4 أيام، فما هي هذه الوجهات الخارجية والداخلية؟

أعلنت طيران أديل عن عرض على نصف مليون تذكرة بأسعار تبدأ من 49 ريالاً سعودياً. وكشفت شركة الطيران السعودية المنخفضة التكلفة عرضاً ترويجياً لمدة أربع أيام احتفالاً بنقل مليون مسافر خلال شهر يوليو. ويشير بيان الشركة إلى أن أسعار تذاكر الذهاب الداخلية تبدأ من 49 ريالاً سعودياً ، فيما تبدأ أسعار تذاكر الرحلات الدوليةمن 149 ريالاً سعودياً وينتهي هذا العرض الخاص في منتصف ليل الأربعاء 30 يوليو 2025، ويسري للسفر بين 1 سبتمبر 2025 و18 مارس 2026، مما يمنح المسافرين مرونة كبيرة في التخطيط لرحلاتهم. ويمكن حجز التذاكر عبر تطبيق طيران أديل للهواتف المحمولة، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين. ويشير ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، معلقًا على هذا الإنجاز: “شكّل شهر يوليو قمةً استثنائيةً لنا بنقل مليون مسافر في شهر واحد للمرة الأولى. نتوجه بشكرنا الكبير لعملائنا الأوفياء والجدد على ثقتهم، ويؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بتقديم أسعار تنافسية عبر شبكتنا، مع توفير 500,000 مقعد بأسعار استثنائية ضمن عرضنا الترويجي الذي يستمر لمدة أربع أيام. وتتيح فترة السفر الممتدة للربع الأول من العام القادم مرونةً أكبر لعملائنا للتخطيط المسبق والاستفادة من هذه الأسعار الخاصة. ويعزز هذا الإنجاز التزام طيران أديل المستمر بزيادة السعة وتكثيف الرحلات وتوسيع الخيارات لتلبية الطلب المتنامي.” تُعد طيران أديل أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتشغّل رحلاتها من ثلاث قواعد رئيسية في المملكة – الرياض وجدة والدمام – إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 30 وجهة داخلية ودولية دائمة وموسمية داخل السعودية، وفي الشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.

الوجهات الداخلية

أبها، الباحة، الهفوف، عرعر، بيشة، الدمام، جازان، القريات، حائل، جدة، المدينة المنورة، نجران، نيوم، القصيم، الرياض، تبوك، الطائف، وينبع

الوجهات الدولية الدائمة

مصر: الإسكندرية، وأسيوط، والقاهرة

الأردن: عمّان

الإمارات: مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم (دبي وورلد سنترال)

تركيا: مطار إسطنبول، ومطار صبيحة كوكجن

باكستان: إسلام آباد، وكراتشي، وبيشاور، وسيالكوت.