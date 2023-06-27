48.9 مليار دولار مبيعات عقارات دبي خلال النصف الأول من 2023

سجلت سوق عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 61047 صفقة بيع بقيمة 179.4 مليار درهم، أي ما يعادل 48.9 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)، ليحقق بذلك القطاع نمواً بنسبة 56.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت مبيعات عقارية بقيمة 114.5 مليون درهم (31.1 مليار دولار)، وذلك بحسب تحليل أجراه موقع المصدر العقاري للبيانات المسجلة لدى دائرة الأراضي والاملاك في دبي منذ بداية يناير لغاية اليوم الاثنين 26 يونيو وهو آخر يوم عمل رسمي خلال الشهر مع بدء عطلة عيد الأضحى منذ يوم غد الثلاثاء.

وبالمقارنة مع ذات الفترة من السنوات السابقة، يتضح أن قيمة مبيعات العقار في دبي خلال النصف الأول من العام 2023 هي الأعلى مقارنة بالمبيعات نصف السنوية على الاطلاق في تاريخ القطاع.

واستحوذت العقارات الجاهزة على النسبة الأكبر من مبيعات القطاع العقاري في دبي خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، حيث تم تسجيل 30419 صفقة بيع لعقارات جاهزة بقيمة 108.8 مليار درهم، فيما سجلت دبي 30628 صفقة بيع لعقارات على الخريطة بقيمة 70.6 مليار درهم.

وشهد القطاع العقاري في دبي بداية قوية خلال شهر يناير 2023 حيث سجلت 9830 صفقة بيع بقيمة 28.1 مليار درهم، فيما سجل شهر فبراير 8975 صفقة بيع عقارية بقيمة 26.5 مليار درهم، لترتفع المبيعات خلال شهر مارس إلى 12133 صفقة بقيمة 34.1 مليار درهم، فيما شهد شهر ابريل 8062 صفقة بيع لعقارات بقيمة 26.4 مليار درهم، أما شهر مايو فسجل 11622 صفقة بيع بقيمة 33.8 مليار درهم، ليسجل شهر يونيو 10425 صفقة بقيمة 30.3 مليار درهم.

مبيعات العقارات شهرياً في النصف الأول من 2023

الشهر عدد الصفقات قيمة المبيعات (مليار درهم) يناير 9830 28.1 فبراير 8975 26.5 مارس 12133 34.1 أبريل 8062 26.4 مايو 11622 33.8 يونيو 10425 30.3

وجاءت نخلة جميرا في صدارة مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات العقارية التي سجلتها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تسجيل 1463 صفقة بيع لعقارات في نخلة جميرا بقيمة 13.5 مليار درهم، تلتها منطقة دبي كريك هاربر التي سجلت 10.3 مليار درهم قيمة 3052 صفقة بيع، وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثالثة بـ 10.2 مليار درهم قيمة 4561 صفقة بيع، فيما جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ 2455 صفقة بقيمة 10.1 مليار درهم.

فيما سجلت منطقة قرية جميرا الدائرية أعلى عدد من صفقات البيع العقارية بـ 6600 صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 6.5 مليار درهم.