467 مليار دولار قيمة قطاع العلاج بالخلايا الجذعية

سيتناول منتدى الخلايا الجذعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 18 و19 مارس القادم، قطاع عالمي تصل قيمته لـ 467 مليار دولار أمريكي يمكن أن تحسن الصحة ونمط الحياة.

ويتوقع أن يصل حجم سوق الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.85 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026 وفقًا لماركت داتا فوركاست.

سيتناول منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع التطورات والتحديات الملحة في سوق الخلايا الجذعية من خلال الكلمات الافتتاحية والعروض التقديمية العلمية وحلقات النقاش وغيرها. وستنظم ورش عمل عملية توفر للمشاركين أحدث الخبرات والمعارف بشأن أوجه التقدم والتحديثات في أبحاث الخلايا الجذعية وعلاجها.

وأشار بيان الجهة المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الخلايا الجذعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.5 في المائة من 2018 إلى 467 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

تعمل دول الشرق الأوسط على زيادة تركيزها على سوق الخلايا الجذعية العالمي الذي تبلغ قيمته 467 مليار دولار أمريكي والذي سيخضع للفحص في أول منتدى للخلايا الجذعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سيعقد في الفترة من 18 إلى 19 مارس 2022 في فندق موفنبيك جراند البستان دبي.

من المتوقع أن ينمو سوق الخلايا الجذعية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب هائل يبلغ 25.5 بالمائة من 2018 إلى 467 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقًا لبحث أجرته ماركت ووتش.

يُعقد مثل هذا الحدث المهم في وقت يكافح فيه العالم لمحاربة المتحورات المختلفة لفيروس كورونا كوفيد-19 الذي تعطل النمو العالمي. وينظر العديد من الخبراء إلى أبحاث الخلايا الجذعية كحل محتمل لمعالجة مثل هذه الأوبئة في المستقبل.

وصرحت ماركت ووتش في تقريرها “سوق العلاج بالخلايا الجذعية يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يشاركون في تطوير علاجات الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض المختلفة”.

“ويعزى نمو السوق إلى ارتفاع عدد التجارب السريرية وتزايد الاعتماد على علاجات الخلايا الجذعية على الصعيد العالمي. وفي سياق كوفيد-19، تركز المنظمات الحكومية في مختلف البلدان ومعاهد البحوث والعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية على التكنولوجيات الفعالة والسريعة للتشخيص السريع لـكوفيد-19.

“وفقًا لمقال بحثي نُشر عام 2020 في المجلة العلمية آجينج آند ديسيز (الشيخوخة والمرض) (2020)، تشكل الخلايا الجذعية الوسيطة طريقة آمنة وفعالة لعلاج كوفيد-19. وسُجل ما لا يقل عن 10 مشاريع في السجل الدولي الرسمي للتجارب السريرية مما يشير إلى استخدام الخلايا الجذعية الوسطية لمرضى الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا. ومع ذلك، فإنه لا يزال في المرحلة الأولية من الدراسة فيما يتعلق بالأسواق المدروسة”.

وسيشارك في المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين، والذي تنظمه جي إم ايفنتس، أكثر من 250 مندوبًا من أكثر من 15 دولة حيث سيناقش أكثر من 30 مسؤولًا وخبيرًا آخر التطورات العلمية والابتكارات في مجال العلاج بالخلايا الجذعية والمجالات المرتبطة بها. وسيضم المعرض أكثر من 25 مشاركًا.

وبدعم من هيئة الصحة بدبي ومدينة زويل والمجلس الأمريكي للطب التجديدي والأكاديمية الأمريكية للطب التجديدي، جذب الحدث أكثر من 10 شركاء إعلاميين متخصصين.

يلفت الدكتور حاتم العباس – القائم بأعمال مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، بالقول “إن العمل في مجال العلاج بالخلايا الجذعية يجعلك ترى الضوء يسطع مرة أخرى في تلك العيون البريئة التي استنفذها المرض ثم تدرك أن الخلايا الجذعية هي بمثابة معجزة. اجتماعنا هنا على أرض دبي، أرض تحقيق المعجزات، يجعلنا نعمل على جعل العلاج بالخلايا الجذعية من جميع الأنواع متاحًا للجميع”. يعد منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي يركز على هذا المجال. سيناقش هذا الاجتماع الحصري الاتجاهات والموضوعات الرئيسية مثل بنك الخلايا الجذعية والبحث العلمي والتطبيقات والوعي العام واللوائح. سيكون هذا الحدث أكبر منصة في المنطقة حيث سيشارك الخبراء المحليون والإقليميون والدوليون وقادة الرأي الرئيسيون والباحثون والأطباء وغيرهم من الخبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية خبراتهم ومعرفتهم حول أحدث التطورات والموضوعات الحاسمة والتحديات في البحوث والعلاج في مجال الخلايا الجذعية. تؤكد ليلى ماسيناي، الشريك الإداري، بجي إم ايفينتس، “اكتسبت أبحاث الخلايا الجذعية أهمية أكبر في الآونة الأخيرة وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 الذي يشعر العديد من الخبراء أنه يمكن معالجته من خلال أبحاث الخلايا الجذعية والابتكار. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية والخلايا الجذعية إلى نتائج أفضل وتحسين متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم. “تمتلك أبحاث الخلايا الجذعية القدرة على تطوير رؤى وفهم أكبر للأمراض المختلفة وكيفية معالجتها. ويمكن أن يؤدي المزيد من البحث إلى تطوير طب جديد وإيجاد حلول للأمراض التي تهدد الحياة والتي يمكن أن تضمن حياة صحية وطويلة. ونتيجة لذلك، يُعقد منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت والمكان المناسبين. في عالم تعرض للإصابة بشكل متكرر بأشكال مختلفة من فيروس كورونا القاتل، تظل الإمارات العربية المتحدة ملاذًا آمنًا للأشخاص الذين يعيشون فيها. نعتقد أن الإمارات العربية المتحدة ودبي هما المكان المثالي لاستضافة منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكن للخبراء من جميع أنحاء العالم المشاركة في الحوار وتبادل الأفكار”. الخلايا الجذعية يتكون البشر من خلايا. وفقًا لـصحيفة ميديكال نيوز توداي، فإن الخلايا في أجسام الإنسان لها أغراض محددة، ولكن الخلايا الجذعية هي خلايا ليس لها دور محدد بعد ويمكن أن تصبح تقريبًا أي خلية مطلوبة. الخلايا الجذعية هي خلايا غير مصنفة يمكن أن تتحول إلى خلايا معينة حسب حاجة الجسم لها. يمتلك البالغون عددًا أكبر من الخلايا الجذعية المنتجة للدم في نخاع العظام وتتراوح ما بين 50000 و200,000 خلية جذعية. يتكون جسم الإنسان الناضج من حوالي 37.2 تريليون خلية.