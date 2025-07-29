46 مليون مسافر ، أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخ مطار دبي الدولي

حقّق مطار دبي الدولي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه. ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ليؤكد هذا الإنجاز مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في ربط دبي بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه. بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي علق على ذلك قائلاً: “يُعد النمو المتواصل لحركة المسافرين بمطار دبي الدولي خلال فترةٍ شهدت العديد من التحديات الإقليمية، مؤشراً واضحاً على القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة عملياتنا التشغيلية. كما ساهم التزام فريقنا ونهج oneDXB في تعزيز قدرتنا على إدارة التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على تجربة سفر متميزة وضمان استمرارية الربط الجوي العالمي بسلاسة”.وأضاف قائلاً: “ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال. وستشكّل النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة، وتعكس الرؤية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء. وبناءً على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكّننا من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر”.

مؤشرات الأداء والكفاءة في مطار دبي الدولي

حركة المسافرين:

متوسط حركة المسافرين الشهرية في النصف الأول من العام: 7.7 مليون مسافر.

متوسط يومي: 254 ألف مسافر.

يناير كان الأكثر ازدحاماً، حيث سجل 8.5 مليون مسافر.

الرحلات والحمولة:

أكثر من 222 ألف رحلة تمت خلال النصف الأول.

معدل إشغال المقاعد: 76%.

مناولة الحقائب:

تم التعامل مع 41.8 مليون حقيبة، 91% منها تم تسليمها خلال 45 دقيقة.

معدل الحقائب المتأخرة: حقيبتين لكل 1000 مسافر، أفضل من المعدل العالمي (6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر).

توقعات بزيادة عمليات مناولة الحقائب إلى أكثر من 85 مليون حقيبة هذا العام.

كفاءة الخدمة:

99.2% من المسافرين المغادرين اجتازوا بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق.

98.4% من القادمين أكملوا إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة.

98.7% من المسافرين أتموا إجراءات التفتيش الأمني في أقل من 5 دقائق.

الوجهات الرئيسية:

الهند: 5.9 مليون مسافر.

السعودية: 3.6 مليون.

المملكة المتحدة: 3 ملايين.

باكستان: 2.1 مليون.

الولايات المتحدة: 1.6 مليون.

لندن كانت الوجهة الأكثر ازدحاماً بـ 1.8 مليون مسافر.

الشحن والربط الجوي:

مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة 0.1% عن العام الماضي.

يرتبط المطار بأكثر من 269 وجهة في 107 دول عبر 92 ناقلاً جوياً دولياً.