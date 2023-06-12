46 مليار دولار عجز بميزانية العراق 2023

أقر مجلس النواب العراقي ميزانية 2023، بعجز يبلغ 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، مع ارتفاع في فاتورة الأجور الحكومية ومشروعات خدمية وإعادة بناء البنية التحتية.

وتبلغ الميزانية التي أقرها البرلمان مساء الأحد 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى أن العجز المتوقع يعد قياسياً ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وتستند الميزانية إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.

وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار عند 1300 دينار مقابل الدولار.

وسيبقى هذا سارياً حتى 2025، لكنه سيكون قابلاً للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريباً على إيرادات النفط.

ويعد العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في “أوبك+” خفض الإنتاج، فضلاً عن توقف خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي.