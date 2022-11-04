سامر باطر by سامر باطر

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43 بالمئة من السياح يسعون لاستخدام الواقع الافتراضي للتخطيط لقضاء عطلاتهم

سامر باطر by سامر باطر

سيصبح استخدام الواقع الافتراضي والميتافرس جزءا هاما من تجربة السفر بحسب موقع بوكين دوت كوم Booking.com الذي أفاد بأن قرابة نصف المسافرن حول العالم إنهم سيتجهون إلى الواقع الافتراضي العام المقبل للتخطيط لعطلاتهم واستلهام اختيار وجهات لعطلاتهم ، وفقًا لفحوى تقرير صادر عن موقع حجز الفنادق والمنتجعات Booking.com.

العالم الافتراضي عام 2023

  • قرابة نصف من تم استطلاع رأيهم (43 ٪) من المسافرين حول العالم أفادوا بأن الواقع الافتراضي سيكون وسيلتهم العام المقبل لتحديد وجهة سفرهم للعطلة .
  • سيدخل السفر إلى الفضاء الافتراضي ثلاثي الأبعاد المتطور باستمرار في الميتافرس في عام 2023.
  • أكثر من ثلث (35٪) المسافرين إنهم حريصون على الشروع في تجربة سفر واقع افتراضي متعددة
  • سيكون الميتافرس أكثر من مجرد عرض “جرب قبل الشراء”.
  • استخدام اللمس للتواصل مع المستخدمين سيحول السفر عبر الواقع الافتراضي إلى تجربة غامرة .
  • ستوفر المعدات المستقبلية بتقنية محاكاة اللمس إحساسًا غامرا باللمس ثلاثي الأبعاد لمحاكاة الشعور بحبيبات الرمال الناعمة ودفء الشمس.





مسافرون أكثر جرأة 





سيصبح المسافرون أكثر جرأة بالإقدام على اختيار رحلاتهم الواقعية ، بعد أن يتمكنوا من زيارتهم في الميتافرس أولاً عبر صورهم الرمزية عبر الإنترنت – خاصةً بالنسبة لأولئك الذين قد يشعرون بالقلق من تجربة مكان جديد ، مع احتمال سفر 46٪ إلى وجهات لم يكونوا ليفكروا فيه مسبقًا بعد تجربتهم في الواقع الافتراضي أولاً.





 



    
    











 


                
                    

                    
                    

                                                
                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                            
                                                                                                                        

                        
                                            

                    
                    
                
                                
        
        

    

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				سامر باطر
				

					

						

							

								سامر باطر								
							


							
						

					


											

							محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...