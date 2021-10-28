محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نيوم ستتحول شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات خلال 10 سنوات

خطة نيوم خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن تحويلها إلى شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات لإيجاد اقتصاد متكامل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نيوم ستتحول شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات خلال 10 سنوات
نيوم ستتحول شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات خلال 10 سنوات

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