نيوم ستتحول شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات خلال 10 سنوات

خطة نيوم خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن تحويلها إلى شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات لإيجاد اقتصاد متكامل.