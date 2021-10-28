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نيوم ستتحول شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات خلال 10 سنوات
خطة نيوم خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن تحويلها إلى شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات لإيجاد اقتصاد متكامل.
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خطة نيوم خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن تحويلها إلى شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات لإيجاد اقتصاد متكامل.