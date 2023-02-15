لا تزال حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ترتفع بعد 8 أيام من الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 41 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ”أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن”.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد 228 ساعة من الزلزال.

وبحسب مراسل الأناضول، تواصل فرق الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا.

وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها خلال أعمال البحث، بعد 228 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض.

وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

(VIDEO) Striking footage shows a 5-meter-deep crack on the roads of southern Kahramanmaras province, the epicenter of powerful twin earthquakes that struck Türkiye



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