سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

41 ألف حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا وانتشال أحياء بعد 228 ساعة تحت الأنقاض

لا تزال حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ترتفع بعد 8 أيام من الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 41 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن". ونجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد 228 ساعة من الزلزال.
سامر باطر by سامر باطر

لا تزال حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ترتفع بعد 8 أيام من الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 41 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ”أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن”.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد 228 ساعة من الزلزال.

وبحسب مراسل الأناضول، تواصل فرق الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا.

وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها خلال أعمال البحث، بعد 228 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض.

وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...