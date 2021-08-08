الكويت تسجل أعلى عجز في الميزانية بتاريخها بأكثر من 10 مليارات دينار

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي أمس السبت إن الإعلان عن الحساب الختامي للموازنة المالية للدولة للسنة المالية (2021-2020) يأتي بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي، إن الإيرادات الفعلية بلغت 5ر10 مليار دينار (نحو 5ر34 مليار دولار) بانخفاض قدره 9ر38 في المئة عن السنة الماضية، في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 3ر21 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7ر0 في المئة عن السنة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات الفعلية جاء “بوفر قدره 862 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) من المعتمد في الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2021-2020).

وزیر المالیة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة أكد بقوله:” «يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ دولة الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2015 – 2016 والبالغ 5.98 ملیارات دینار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي». وبلغ إجمالي الإیرادات الفعلية 10.5 مليارات دينار بانخفاض نسبته %38.9 عن السنة الماضية، منها 8.7 مليارات دينار ايرادات نفطية بانخفاض نسبته %42.8 عن السنة الماضية. اما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.73 مليار دينار بانخفاض %6.5 عن السنة المالية الماضية.

وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته %0.7 عن السنة الماضية وبوفر قدره 862 ملیون دينار من المعتمد في المیزانیة العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2020 – 2021، اما العجز الفعلي فقد بلغ 10.8 مليارات دينار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 42.3 دولارا بحجم إنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم. واستحوذت المرتبات والدعوم على نسبة %73 من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية %9 فقط من إجمالي المصروفات.