استثمار سعودي بشركة كويتية ناشئة

وقدرت الوكالة ان الشركة الكويتية ستحقق أرباحا في العام المقبل مع تسريع جائحة كورونا للتحول الى المبيعات عبر الانترنت، كما تخطط لاستخدام ارباحها وعائداتها في خطط توسعية بالمنطقة بعدما بدات اعمالها في لندن في وقت سابق هذا العام.وقال عبد العزيز اللوغاني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فلاورد»: ان الشركة قد تُطرح للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين، وقد نتخذ قرارا بشأن سوق الادراج في وقت لاحق من هذا العام، وبورصات لندن ونيويورك والرياض اماكن محتملة لذلك.

واشارت «بلومبيرغ» الى ان «فلاورد» تتوسع في دولتين عربيتين اضافيتين هذا العام وتقوم حاليا بتقييم السوق الاوروبية، واضاف اللوغاني: نفكر بشكل اكثر عالمية دون التغاضي عن السوق المحلي.

وتشهد مبيعات فلاورد الإلكترونية زيادة كبيرة تقدر بـ 10 اضعاف العام الماضي مقارنة بـ2019، كما لفت اللوغاني الى ان الايرادات منذ بداية العام الحالي تجاوزت تلك المسجلة في 2020 باكمله ما يضع الشركة على مسار واضح لتحقيق الربحية هذا العام.

وتعمل «فلاورد» حاليا في 20 مدينة داخل 7 دول وتهدف الى تقوية تواجدها على نطاق عالمي اكبر على غرار تواجدها الخليجي، وتتحضر الشركة للاعلان عن اعمالها داخل بريطانيا بعد اطلاقها في لندن التي تشكل وحدها سوقا للزهور اكبر من السوق الخليجية بأكملها والتي تقدر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار.

سعداء بإعلان شراكتنا مع @STVcapital و @Impact_46 من خلال إغلاق جولتنا الاستثمارية بقيمة ٢٧،٥ مليون دولار ونتطلع للمرحلة القادمة من رحلتنا في فلاورد مليئة بالشغف والإبداع- https://t.co/WKpaLYfX9K — Abdulaziz B. Al Loughani عبدالعزيز باسم اللوغاني (@aballoughani) June 27, 2021

يذكر أن شركة فلاورد تأسست عام 2017 من قبل عبد العزيز باسم اللوغاني وهو الرئيس التنفيذي الحالي وانطلقت كمتجر الكتروني لتلبية الطلب على الورود والهدايا عبر الانترنت بالتعاون مع علامات تجارية عالمية ومحلية مع خدمة توصيل في نفس اليوم.