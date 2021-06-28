محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

استثمار سعودي بشركة كويتية ناشئة

نقلت بلومبيرغ جمع شركة «فلاورد» لتوصيل الزهور والهدايات ، تمويلا بـ 27.5 مليون دولار بقيادة «أس تي في» احد الصناديق السعودية لراس المال التكنولوجي واحد المستثمرين الاوائل في شركة «كريم» لسيارات الاجرة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استثمار سعودي بشركة كويتية ناشئة

وقدرت الوكالة ان الشركة الكويتية ستحقق أرباحا في العام المقبل مع تسريع جائحة كورونا للتحول الى المبيعات عبر الانترنت، كما تخطط لاستخدام ارباحها وعائداتها في خطط توسعية بالمنطقة بعدما بدات اعمالها في لندن في وقت سابق هذا العام.وقال عبد العزيز اللوغاني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فلاورد»: ان الشركة قد تُطرح للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين، وقد نتخذ قرارا بشأن سوق الادراج في وقت لاحق من هذا العام، وبورصات لندن ونيويورك والرياض اماكن محتملة لذلك.

واشارت «بلومبيرغ» الى ان «فلاورد» تتوسع في دولتين عربيتين اضافيتين هذا العام وتقوم حاليا بتقييم السوق الاوروبية، واضاف اللوغاني: نفكر بشكل اكثر عالمية دون التغاضي عن السوق المحلي.

وتشهد مبيعات فلاورد الإلكترونية  زيادة كبيرة تقدر بـ 10 اضعاف العام الماضي مقارنة بـ2019، كما لفت اللوغاني الى ان الايرادات منذ بداية العام الحالي تجاوزت تلك المسجلة في 2020 باكمله ما يضع الشركة على مسار واضح لتحقيق الربحية هذا العام.

وتعمل «فلاورد» حاليا في 20 مدينة داخل 7 دول وتهدف الى تقوية تواجدها على نطاق عالمي اكبر على غرار تواجدها الخليجي، وتتحضر الشركة للاعلان عن اعمالها داخل بريطانيا بعد اطلاقها في لندن التي تشكل وحدها سوقا للزهور اكبر من السوق الخليجية بأكملها والتي تقدر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار.           

 

يذكر أن شركة فلاورد تأسست عام 2017 من قبل عبد العزيز باسم اللوغاني وهو الرئيس التنفيذي الحالي وانطلقت كمتجر الكتروني لتلبية الطلب على الورود والهدايا عبر الانترنت بالتعاون مع علامات تجارية عالمية ومحلية مع خدمة توصيل في نفس اليوم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا