نخبة من قادة الرأي يشاركون في منتدى أريبيان بزنس في الرياض

منتدى “أريبيان بزنس” يعقد لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض بفندق هيلتون. ويتناول أهم القضايا المؤثرة في الاقتصاد والأعمال، بالاستفادة من حوارات يجريها الخبراء الاقتصاديين وسيدات ورجال الأعمال والمعنيين بالشأن الاقتصادي، عبر حلقات نقاش تركز على محاور المنتدى الرئيسية.

ويطرح المنتدى قضايا حيوية تمس الضالعين في قطاع المال والأعمال والمجالات الاقتصادية، ليسلط الضوء من خلال حوارات نخبة من المختصين حول الخطوات المقبلة التي ستتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على مكاسبها الاقتصادية.

وسيكون محور النقاش حول الطاقة، والعقارات، والسياحة، بالإضافة إلى خيارات التمويل في قطاع الشركات المتوسطة والناشئة وهي القطاعات التي شهدت انتعاشًا تدريجيًا.

تتناول جلسات المنتدى قضايا منها الفرص المتوقعة من الاقتصاد الدائري للكربون وإنتاج الهيدروجين والمكاسب المتوقعة من السياسات التي تتبعها الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.

فيما ستطرح الجلسات الأخرى فرص النمو في أسواق العقار، وفرص الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنمية القطاع العقاري في المملكة مع تخصيص 20 مليون متر مربع لمشاريع الاسكان شمال الرياض.

كما سيجري التركيز على حوارات تسلط الضوء على خيارات الشركات الناشئة والتمويل في السعودية، وعن كيفية استفادة الشركات الناشئة والمبادرين من تحسن البيئة المالية ومصادر التمويل في المملكة.

وستتضمن جلسة الحوار الرابعة مستقبل السياحة في السعودية، ومكاسب مستدامة للسياحة الداخلية مع فرص استثمار المقومات السياحية التي تترامى على مساحات شاسعة مع تنوع كبير في بيئاتها الجغرافية لترسيخ قطاع سياحي متكامل.

كما سيتطرق المتحاورون لفرص التعاون الاقتصادي التي يمكن تحققه السعودية مع مكتب المنظمة السياحة العالمية الذي يتواجد بها كأول بلد على مستوى العالم. خاصة مع استهداف مواقع كثيرة بها مثل جزر البحر الأحمر، ومنطقة نيوم، والعلا، والعائدات المتوقعة منها، وسينظم المنتدى بالشراكة مع ماستر كارد و سيركو.

ملاحظة: سيتم تنظيم المنتدى باتباع “البروتوكولات” والإجراءات الاحترازية المتبعة التي حددتها السلطات الصحية في المملكة، ويقتصر الحضور على من لديهم دعوات فقط، ويمكن لمن يود تسجيل اهتمامه بالمنتدى من خلال الرابط أدناه

https://www.itp.events/ArabianBusinessKSAForum-June20211