علي حسين رضا وكيل مازدا في السعودية يؤكد عودة ارتفاع مبيعات السيارات بــ 35 %

ما تاريخ شركة الحاج حسين علي رضا؟

– تأسست شركة الحاج حسين علي رضا و شركاه في عام ١٩٠٦ميلادي و كانت بدايت الشركة في تجارة المواد الغذائية و المنزلية و بعض الأنواع من المجوهرات.

دخلت الشركة في مجال استيراد وتوزيع السيارات في عام ١٩٢٠ ميلادي وبهذا أصبحت أول شركة تدخل في مجال وكالات السيارات بصفة تجارية في الجزيرة العربية. ومثلت الشركة عدة شركات عالمية منها من اندمجت وكونت شركات عالمية أخرى، ومنها من لم تستمر.

تمثل اليوم شركة الحاج حسين وكالة سيارات مازدا منذ خمسون عامًا، وشركة شاحنات وحافلات مان الألمانية منذ خمسة وثلاثون عامًا، وشركة أستون مارتن منذ عشرون عامًا.

تعرض الشركة خدمات أُخرى لعملائها مثل خدمات التمويل وعقود الصيانة الطويلة المدى، والتدريب الفني لمنتسبي شركات عملائها وخدمات أخرى تتعلق بالشؤون الفنية.

دخلت الشركة منذ خمسة وعشرون عامًا في مجال تقنية المعلومات عبر شراء شركة ناتكوم، وتطور عملها وأسست علاقة عمل مميزة مع شركة هيوليت باكرد HP في سوق المملكة. وتعتبر شركة ناتكوم لتقنية المعلومات إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية.

كيف ترون سوق السيارات في المملكة العربية السعودية اليوم وقطاع الأعمال بصفة عامة؟

– من الواضح أن الاقتصاد السعودي دخل الأن في فترة نمو و توسّع بعد ما عانينا في السنة و النصف الماضية من تأثير جائحة كورونا على اقتصاد العالم و ما تبعه من انخفاض في أسعار النفط العالمية.

لمسنا عودة النشاط إلى سوق السيارات منذ بداية العام الجاري والتي صادفت البداية في توزيع لقاحات كورونا في دول العالم.

علينا أن نشير هنا إلى النتائج المدهشة التي حققتها المملكة في معالجتها لوضع الجائحة قبل توفر اللقاح ونجاحها في السيطرة على انتشاره، ثم احترافية استقبال اللقاح وتوفيره لكل فرد داخل حدود المملكة.

هذا النجاح الباهر في إدارة السعودية للأزمة كان له الأثر الأكبر في إعادة الثقة في اقتصاد المملكة قبل أغلبية الدول الأخرى في العالم وعادت حركة الاستثمار في صعود في أسواقنا.

فعلى سبيل المثال، أرتفع معدل مبيعات السيارات في أول خمس أشهر من ٢٠٢١ بما يساوي ٣٥٪؜ فوق ما كان السوق عليه في العام الماضي.

بلغ حجم السوق السعودي للسيارات في عام ٢٠١٩ميلادي ٥٣٤,٩٩٢ سيارة جديدة وتدهور السوق في عام ٢٠٢٠ إلى ٤٥٧,١٤٨ سيارة جديدة. نتوقع عودة السوق إلى مستويات أعلى من عام ٢٠١٩ بمعنى ما كان عليه قبل الجائحة.

يلمس قطاع الأعمال نشاطًا ملحوظًا أيضًا في عدة قطاعات أُخرى في السوق من قطاع المقاولات والإنشاء، السياحة والترفيه، تجارة التجزئة، والضيافة والفنادق التي عانت من إخلاق القطاع بسبب الجائحة.

هناك تفاءل عام في جميع قطاعات الأعمال ونتطلّع إلى اندفاع قوي في الأسواق عند العودة إلى المدارس.

برأيكم، ما أفضل الفرص الاستثمارية في السعودية بالوقت الراهن؟

– هناك عدة فرص استثمارية اليوم في المملكة في هذه المرحلة التحولّية في الاقتصاد السعودي. هناك عدة قطاعات استثمارية جديدة لم تكن متاحة في الماضي ومن أهمها القطاع السياحي والترفيهي. ونتطلّع إلى تكوين قطاع سياحي جاذب ليس فقط للسواح الأجانب، ولكن لتحفيز المواطن السعودي للتمتّع بالسياحة الداخلية في المملكة والإبقاء على الحصّة الأكبر من إنفاق الشعب السعودي على السياحة والتّرفيه داخل اقتصادنا.

هناك فرص جديدة الأن أيضا في مجال تخصيص الخدمات الحكومية في المملكة والتي تمس شريحة كبيرة من القطاعات الخدمية في المملكة.

ما الجديد في وكالات السيارات التي تمثلوها من مازدا، أستون مارتن، وشاحنات وباصات مان؟

– استحوذت مازدا على لقب السيارة الأولى في العالم لجودة التصنيع لعام ٢٠٢٠م.

بينما كانت مازدا دائماّ من المتقدمين في هذا البحث السنوي، كان حصولها على المركز الأول مُستحق فعلًا لما وصلت إليه شركة مازدا من جودة في التصنيع وتقدير عملائها لما وصلت إليه من إتقان في التصميم والصّنع ودعم العملاء. وقد عكس هذا الإنجاز في مركز مازدا في السوق السعودي حيث أنّها تحتل المرتبة الرابعة في سوق السيارات، والثانية في فئة الأفراد. نتطلع إلى استمرار تفوق مازدا في جودة إنتاجها وتمسّكها بحصة قوية في السوق السعودي.

شركة مان للشاحنات والحافلات الألمانية من أهم وأشهر الشركات العالمية في هذا المجال. ويعكس نجاحها في السوق السعودي في تواجدها الملحوظ على طرقات المملكة واستخدامها في أهم مشاريع المقاولات وأيضًا في أكبر شركات النقل والتوزيع السعودية. وتنتج شركة مان شاحنات نقل ومقاولات من فئة ٦ طن إلى فوق ٧٠ طن وأكثر بحسب الحاجة.

نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مان في المملكة والتي تمتد لأكثر من ٣٥ عامًا، ونحن راضون الرضا التام على التزام شركة مان للسوق السعودي ودعم المنتج والعميل بأعلى المستويات والتي جعلت شاحنات وحافلات مان المُنافسة البارزة في مجالها.

وقد أنشئنا في عام ٢٠٠٨م مصنع لتجميع شاحنات مان في مدينة جدة، ولعب المصنع دور كبير في ترسيخ ماركة مان في المملكة لتكون من أهم ماركات الشاحنات على الطرق السعودية. تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع ستة ألاف شاحنة من الفئة الثقيلة لشاحنات النقل والتوزيع والمقاولات، ونعمل دائمًا على تنمية نسبة المحتوى المحلي في خط الإنتاج أينما وجدنا فرصة للتطبيق.

منتجات شركة أستون مارتن تمثل المزيج المثالي بين الفخامة والجودة والأداء في مجال السيارات المتفوقة، خاصة في الأداء الرياضي. أستحوذنا على وكالة أستون مارتن قبل عشرون عامًا وواكبنا تطورات مثيرة في عالم السيارات النادرة والعالية الأداء. ونرى ومشاركتها حديثًا في مسابقات فورمولا١ والتي تعتبر أعلى مجال في مسابقات السيارات.

ادى أستون مارتن مجموعة كبيرة من المتابعين ومن عشّاق هذا النوع من السيارات ونرى أنّ الطلب على أستون مارتن في نمو مستمر وخاصةً بعد أن طرحت الشركة أول سيارة رياضية ذات دفع رباعي في تاريخها والذي حظي على طلب كبير في السوق.

هل تم عرض وكالات جديدة عليكم؟

– تعرض علينا فرص بالطبع و نرى بأنفسنا فرص قد ندرس جدوى الاستثمار بها. وهذا شيء تقوم به جميع الشركات في المملكة بدون شك. ونبحث نحن بصفة عامة على الاستثمارات التي تكون مكملة لأعمالنا ولا تتعارض مع أهدافنا الاستراتيجية للاستثمار بعيد المدى، والذي يهدف إلى دعم بنية الشركة التحتية لنمو غطاء دعم المنتج والعميل في جميع أنحاء المملكة.

دخولكم في مجال الاستثمار في عالم البرمجيات وأنظمة المعلومات وتقنيتها، هل كان من الخطط لها سابقًا؟

– لحقيقة دخولنا في مجال تقنية المعلومات من برامج وأجهزه كان بالصدفة. عُرضت علينا هذه الفرصة في عقد التسعينات والتي كانت شركة ناتكوم لأنظمة وأجهزة المعلومات (NATCOM).

عُرضت للبيع عند رغبة مالكها للتقاعد. بعد دراسة الفرصة، دخلنا في هذا المجال عبر شركة ناتكوم والتي كانت، ولا تزال، من الشركات السعودية الرائدة في مجالها. تعمل شركة ناتكوم بقرب مع شركات رائدة عالميًا وأهمهما شركة إتش بي إنتربرايز (HP Enterprise) والتي لها الوجود الأكبر في مجال تقنية المعلومات في المملكة. نحن فخورون بهذه الشراكة العملية مع شركة HPE والتي تتمحور أغلب مشاريعنا حول منتجاتها وحلولها، والتي أثمرت على نجاح كبير لشركة ناتكوم في مشاريع القطاعين العام والخاص.

ماذا عن تجربتكم في سوق السيارات الصينية؟

– دخلنا في مجال السيارة الصينية لأول مرة في عام ٢٠١١. كانت تجربة إيجابية وناجحة من حيث المبيعات وحصة السوق. إنما أنهينا العلاقة لاختلاف وجهة النظر حول استراتيجيتنا في السوق السعودي. ولكننا نقدر ما وصلت إليه الصناعة الصينية للسيارات ونتوقع أن تغزو السيارات الصينية السوق العالمية للسيارات، وتنافس بشدّة جميع الشركات العالمية الأُخرى. ونرى اليوم ما وصلت إليه السيارات الصينية من نمو في حصّتها في أسواقنا.

الملاحظ أن شركة مازدا لا تزال تصدّر أكثر سياراتها من اليابان بينما أغلبية المنافسين يصدّرون منتجاتهم من مصانع خارج اليابان، فما تعليقكم؟

– شركة مازدا لديها قاعدة إنتاجية في مصانع خارج اليابان مثل الصين والمكسيك وتايلند، ولكن تهدف هذه المصانع لتغذية الأسواق المحلية والمجاورة لتلك المصانع. وتملك مصانع أيضًا في عدة مدن في اليابان. وتعتمد استراتيجيتها على التصنيع في اليابان وتوريد أغلبية مكونات السيارات من اليابان، والنسبة الأكبر من مبيعات مازدا في العالم من صنع اليابان. تمدّنا مازدا في المملكة العربية السعودية بإنتاجها من اليابان. وهذا من أهم الأسباب التي رجّحت مازدا للحصول على المركز الأول لجودة تصنيع السيارات بحسب عدد من الإحصائيات من المعروف أن الصناعة اليابانية وجودة التجميع في اليابان لا تزال من أعلى المستويات في العالم.



ماذا عن مبيعات سوق الشاحنات؟

– المؤثر الأكبر على سوق الشاحنات في المملكة هي الحركة الاقتصادية في المملكة لأن أحد أهم القطاعات في سوق الشاحنات هو قطاع مشاريع الإنشاءات والمقاولات، بحيث يشتد الطلب على شاحنات نقل المواد وأجهزة البناء مثل خلّاطات الإسمنت والقلاّبات. وتحظى شاحنات مان بحصة الأسد في قطاع المقاولات.

يمر سوق الشاحنات بصفة عامة بنفس الدورات الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا. ونعيش اليوم بمرحلة انتعاش بسبب النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة من المشاريع العديدة والتي طرحت أيضًا بدافع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي تستدعي استثمارات في تطوير البنية التحتية في مناطق عدّة في المملكة. ونتوقع استمرار هذا النشاط في سوق الشاحنات أيضًا بسبب التّحسن الملحوظ في أسواق النفط العالمية والتي بدورها تدعم دخل وميزانية الدولة لطرح وإنجاز أكبر عدد من المشاريع المدرجة في خطط الرؤية.

كيف تنظرون لانطلاق حافلات مان الجديدة في شوارع مكة المكرّمة؟

– نتطلّع بكل فخر واعتزاز بداية خدمة حافلات مان على طرق العاصمة المقدّسة وضواحيها.

في يوم ٩ يونيو، وفي معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة، دشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وصول الدفعة الأولى من حافلات مان لمشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة. من المقرر أن تمتد خدمات شبكة الحافلات بمكة المكرمة إلى داخل المدينة والمناطق المحيطة بها، وهيا من أهم عناصر مشروع “قطارات مكة للنقل العام “.

تتكون الشبكة من ٤٠٠ حافلة مان و١٢ خط بطول إجمالي يصل إلى ٣٠٠ كيلومتر. ومن المخطط أن تتم

٣،٤٠٠ رحلة يوميًا لتسد أغلب احتياجات السكان والزوار وخصوصًا طلاّب المدارس وزوّار بيت الله الحرام.

إضافة إلى مشروع مكة المكرمة المهم، كنّا قد سلّمنا في العام الماضي حصة حافلات مان لمشروع شركة المواصلات العامة والتي تدير شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض. ويشمل المشروع توريد أسطول ما يقارب الألف حافلة من مختلف الأحجام والسعات والماركات من أحدث الصناعات الأوروبية، وبأعلى المواصفات العالمية.

ونتطلع إلى المزيد من النمو في شبكات النقل العام في جميع أنحاء الدولة لمصلحة المواطنين وللحد من ازدحام الطرق ودعم جهود حماية البيئة.

هل وضعتم في خططكم التسويقية المستقبلية الجديدة الدخول في الأسواق الخليجية؟

– ممكن أن ننظر إلى أسواق الخليج في المستقبل، ولكن علينا أن نكون راضيين على تغطيتنا لأسواقنا في المملكة أولًا.

إن السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة وفي نمو مستمر. ولهذا، خططنا التوسعية تركز على التغطية الشاملة لأسواقنا في الأساس قبل النظر على استثمارات خارجية في مجالنا. ونرى اليوم فرص عديدة في المملكة للاستثمار وهذا ما نركّز عليه اليوم.

هل أعددتم لاستيراد السيارات الكهربائية وما رأيكم في مستقبلها في المملكة؟

لا شك أن السيارات الكهربائية تشكل أهم نقطة تحول في صناعة السيارات منذ اختراعها قبل أكثر من قرن من الزمن. والسؤال هنا هو كيفية قدومها إلى كل سوق لتحل مكان السيارات ذات المحرك التقليدي. والسؤال أيضاً ما طريقة التحول؟ هل ستكون من محركات الوقود التقليدية إلى الكهربائية مباشرةً أم هل سيكون لمحركات الهايبري (التي تستخدم البنزين والطاقة الكهربائية) حصة مؤثرة في السوق؟

الأجوبة لهذه التساؤلات تكمن في مدى جاهزية الدول المختلفة وأسواقها لاستقبال التقنية الكهربائية للسيارات ومدى توفر نقاط شحن للمحركات الكهربائية.

أعتقد هنا يأتي دور المحركات الهايبرد في دول مثل المملكة بحيث نفتقر في طرقنا للبنية التحتية التي توفر نقاط شحن لبطّاريات السيارات بكثرة كافية لتغنينا عن الحاجة لمحطات الوقود. يبدو لي أن سيارات الهايبرد هي الأنسب لسوق المملكة في هذا الوقت إذا أردنا أن ندفع بتقنية المحركات الكهربائية بينما ننشئ شبكة متكاملة لشحن بطّاريات السيارات.

علاوة على ذلك، لا تزال المملكة الرائدة في مجال إنتاج البترول ومشتقاته ولدينا مركز تنافسي نسبي في إنتاج الوقود وليس لدينا الحاجة الملحّة للتخلي عن الوقود التقليدي لتشغيل المركبات.

المحركات التقليدية اليوم أصبحت اقتصادية جدًا وأنظف بيئيًا من محركات الماضي بمراحل كبيرة، فلا بأس لنا إذا تحوّلنا لتشغيل سياراتنا بمصادر طاقة بديلة حسب حاجتنا وحسب التوقيت الذي يناسبنا. وعلى كل حال، جميع وكلاء السيارات مجهّزين لأي تطور يدخل في تقنية السارات في أي وقت.

ونحن لا زلنا في الحديث عن السيارات كان شقيقتكم هالة حسين علي رضا كانت الأولى من السيدات في منطقة مكة المكرمة للحصول على رخصة قيادة السيارات قبل ثلاثة أعوام في يونيو ٢٠١٨. ما تعليقكم عند بدء قيادة المرأة السعودية للسيارة؟

– هذا التحول له آثار اقتصادية على السعودية. أفخر بشقيقتي لهذا السبق المهم، وأفخر لأخواتي السعوديات جميعًا بالطريقة التي حصلن عليها لرخص القيادة والتحول السّلس الذي رأيناهن به يأخذون إلى شوارع المملكة بكل مهارة وإتقان وسلامة. كان هناك تخوف من أول مرحلة لقيادة المرأة بسبب توجه عدد كبير من السائقات ذوي الخبرة المحدودة في السواقة إلى القيادة في شوارع المملكة المزدحمة، ولكن سرعان ما تبددت أي مخاوف وسرعان ما أصبحت قيادة المرأة للسيارة شيء عادي.

وبالطبع كانت هذه نقطة البداية وليست الغاية. إنّ قيادة المرأة للسيارة كان لها أثرين اجتماعي واقتصادي إيجابيين، وكان هذا الحدث الخطوة الأولى للمشاريع التنموية السعودية والتي تقودنا بإذن الله إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠.