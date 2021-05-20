السعودية: 10 آلاف سافروا إلى الخارج بعد 24 ساعة من رفع تعليق السفر

واشارت الوزارة في إحصائية نشرتها على «تويتر»، أن 4735 مواطناً غادروا جواً «1938 إلى دولة الإمارات، و1545 إلى مصر، و299 إلى قطر، و233 إلى الولايات المتحدة، و165 إلى المملكة المتحدة».

وأضافت أن 5717 مواطناً غادروا عبر 5 منافذ برية «3362 جسر الملك فهد، و689 البطحاء، و673 الحديثة، و325 سلوى، و270 الخفجي.

ووصل عدد المغادرين من الساعة الواحدة فجرا يوم الأثنين الماضي وحتى الواحدة ظهرا يوم أمس الثلاثاء (36 ساعة) عدد 18,675 سعودي .

إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة 5 – 10 – 1442هـ حتى (1) ظهرًا 6 – 10 – 1442هـ. pic.twitter.com/BOFaaSrYI1 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 19, 2021

وشهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة انطلاق الرحلات الدولية عقب تطبيق قرار السماح للمواطنين بالسفر الدولي، وللمرة الأولى منذ مارس آذار 2020 سمح بسفر المواطنين السعوديين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر ومن أصيبوا بالفيروس وتعافوا خلال الأشهر الستة الأخيرة ومن هم دون الثامنة عشرة.