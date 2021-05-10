بوتين يؤيد قرار بايدن بشأن إلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد-19

يأتي ذلك فيما تبدي سويسرا و ألمانيا تحفظها حيال اقتراح واشنطن بتعليق براءات الاختراع للقاحات كورونا.

وازداد زخم حملة لإلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد-19 الخميس، إذ أعلن قادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أنهم على استعداد لمناقشة مقترح في هذا الشأن طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أن يضم بوتين صوته إليهم.

وقال بوتين في اجتماع متلفز: «نسمع من أوروبا فكرة جديرة بالاهتمام في رأيي، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 برمتها»، مضيفا ًأن «روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه».

وتابع: «كما قلت مرّات عديدة.. علينا ألا نفكر في كيفية تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، بل في كيفية ضمان سلامة الناس».

لكن سويسرا وألمانيا انضمتا الى المعسكر المعارض وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الخميس إن حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك في المستقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى لديها شركات دوائية كبيرة من المعارضين لتعليق براءات اختراع لقاحات كورونا، حتى الآن. يشار إلى أن هناك خلافا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ومن المنتظر أن تجري المنظمة المزيد من المشاورات حول الموضوع اليوم.

ويشير أنصار إلغاء البراءات على اللقاحات إلى أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في حملاتها للتطعيم، بينما تحمي الدول الأغنى حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية العملاقة.

وكانت الدول الأوروبية تعارض فكرة التخلي عن حقوق الملكية وبراءات الاختراع الخاصة بلقاحات كورونا المستجد فيما تصر سويسرا على ضرورة عدم السماح