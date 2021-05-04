بتغريدة على تويتر، بيل غيتس يعلن انفصاله عن زوجته ويطالب باحترام خصوصيته

وكان بيل غيتس قد التقى بزوجته في شركة مايكروسوفت حين كانت مديرة قسم انكارتا للخرائط في الشركة ورسم لها مكاسب ومحاذير الزواج منها على لوح في المكتب قبل أن يتقدم للزواج منها.

وقال بيل غيتس في التغريدة:” على مدى السنوات الـ 27 الماضية ، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا كيانا يعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من عيش حياة صحية ومنتجة. نستمر في مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معًا في المؤسسة ، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نواصل معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا. نطلب حيزا من الخصوصية لعائلتنا عندما نبدأ في الانتقال لمرحلة قادمة في هذه الحياة الجديدة”.

ومن غير المعروف كيف سيؤثر هذا الطلاق على مرتبة بيل غيتس بين أثرياء العالم حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد جيف بيزوس مؤسس أمازون والذي انفصل قبل سنة عن زوجته وبعد كل من برنارد ارنو ومؤسس تيسلا ايلون ماسك بحسب فوربس.

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ولم تتضح بعد تبعات الانفصال ولا التفاصيل المالية المرتبطة به على شركة مايكروسوفت التي يملك بيل غيتس قرابة 1.37% من أسهمها والتي تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار كما هو الحال بما سيترتب على المؤسسة الخيرية التي تحمل اسميهما والتي تصل قيمة استثماراتها لحوالي 51 مليار دولار من الأصول، وفقًا لإيداع ضريبي.

وقاد بيل غيتس شركة مايكروسوفت منذ تأسيسها سنة 1975 حتى سنة 2000 حين واجه قضايا احتكارات ضد الشركة فقام بتأسيس مؤسسة بيل ومليندا غيتس لتلطيف صورته المرتبطة بالجشع والاحتكارات.

ويتهم بيل غيتس حاليا بالدفاع عن احتكارات شركات الأدوية وحقوق الملكية التابعة لها بما يخص الملكية الفكرية مما يؤدي لتأخير توزيع لقاحات كورونا المستجد حول العالم من خلال دفاعه العنيد عن الملكية الفكرية للقاحات.

فيما كشف تقرير عن هيمنة بيل غيتس على أبرز وسائل الإعلام الغربية من خلال التبرعات السخية التي وصلت إلى 250 مليون دولار، قدمها بيل غيتس لمؤسسات اعلامية بما فيها بي بي سي والجزيرة ونيويورك تايمز والغارديان ولوموند و NBC Center for Investigative Reporting وفايننشيال تايمز وميديوب وعشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم بحسب تقرير نشر في أغسطس الماضين بحسب ماكشفته دورية كولومبيا جورنالزم ريفيو.