دبي: افتتاح مركز جديد لطلبات الحصول على التأشيرة التركية في وافي مول

سيستقبل المركز الجديد لطلبات الحصول على التأشيرة التركية في وافي مول طلبات التأشيرة لجميع الفئات من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً.

وأعلنت «في إف إس غلوبال» عن افتتاح مركز تقديم الطلبات المجدد للحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا في دبي بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية تركيا لدى الدولة ومركز التأشيرات الموحد وذلك يوم 25 أبريل 2021. وقد تم افتتاح المركز في وافي مول، المستوى 2، فالكون المرحلة 2، أم هرير 2، دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تقبل الطلبات للحصول على التأشيرة التركية من كافة الفئات، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً.

وقد تم افتتاح المركز رسمياً بحضور سعادة مصطفى إيلكر كيليش، قنصل عام الجمهورية التركية في دبي، والسيد فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «في إف إس غلوبال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأميركيتين، بحضور شخصيات بارزة من القنصلية العامة التركية وإدارة مركز التأشيرات الموحد وفريق العمل لدى «في إف إس غلوبال» بالاضافة إلى شركاء المشروع.

ويتميز المركز الجديد بمساحة واسعة تبلغ 5500 قدم مربع، مع 16 منفذ لتقديم الطلبات، لاستيعاب 250 متعامل يومياً. وتطبيقاً للقرار الأخير الذي اتخذته الجمهورية التركية بشأن التأشيرات، بات تسجيل البيانات البيومترية إلزامياً عند التقدم للحصول على تأشيرة لدخول إلى تركيا ابتداء من 1 مارس 2021، ما دفع بالمؤسسة إلى توفير حجيرات مخصصة لتسجيل بيانات المتعاملين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجارب سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين عند تقديم الطلبات للحصول على تأشيرات الدخول إلى إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، عبر عملية غاية في البساطة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء كشك مخصص داخل مركز طلبات التأشيرة يقدم خدمة حجز تذاكر الطيران من الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، بهدف توفير قدر أكبر من الراحة للعملاء.

تم تصميم المركز وتزيينه بطابع تركي من قبل المهندس المعماري التركي الحائز على جوائز في دبي، ديلارا أجون، بهدف تزويد المتقدمين بلمحة عن تركيا أثناء تقديم طلباتهم. تبدأ التجربة التركية من مدخل المركز الذي يعرض أهم معالم السياحة والثقافة والتجارة التركية، خلال فترة تخليص المعاملات بكفاءة.

وتعليقاً على التعاون قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «في إف إس غلوبال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأميركيتين: “نحن متحمسون للارتقاء بشراكتنا مع حكومة تركيا إلى المستوى التالي مع إطلاق مركز مخصص للحصول على تأشيرات الدخول إلى الجمهورية التركية. يسافر عدد كبير من سكان الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا للترفيه والعمل، وسيوفر المركز الجديد، عملية أكثر سلاسة للحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة التركية. وسيتمكن المسافرون المتقدمون للحصول على تأشيرة للدخول إلى تركيا من تقديم الطلبات وتسجيل بياناتهم البيومترية في مكان واحد، وبالتالي توفير الوقت وضمان تجربة عملاء استثنائية على نحو متكامل”.

وبالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن الرفاهية والراحة، يقدم مركز طلبات الحصول على التأشيرة التركية خدمة اختياريه في مرافق لاونج بلاتينيوم وبريميوم، حيث تقوم «في إف إس غلوبال» عبر مرافق بريميوم لاونج بالتعاون مع إدارة مركز التأشيرات الموحد بتوفير خدمات شخصية شاملة، تتضمن الإجابة الفردية على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتأشيرة، وإتمام عملية تقديم الطلبات بشكل أسرع، والتسجيل البيانات البيومترية فورياً، داخل صالة حديثة وفاخرة. وبمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التأشيرة، سيتم تسليم جوازات السفر والوثائق المتعلقة على عتبة المنازل عبر خدمات البريد. كما سيتم أيضًا مشاركة التحديثات التلقائية في كل مرحلة من مراحل طلب التأشيرة عبر خدمة الرسائل القصيرة. بالإضافة إلى هذه الخدمات، تشمل خدمة بلاتينوم لاونج أيضًا خدمة سائق شخصية، من وإلى مركز تقديم طلبات التأشيرة، لتعزيز الراحة للمتعاملين عند تقديم الطلبات.

وكخدمة اختيارية للمتعاملين الراغبين في إتمام عملية تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من منازلهم أو مكاتبهم، تواصل «في إف إس غلوبال» بالتعاون مع إدارة مركز التأشيرات الموحد بتوفير خدمة “طلب الحصول على تأشيرة على عتبة منزلك”، حيث يمكن للمتعامل تقديم الطلب وتسجيل البيانات البيومترية، واستعادة جواز السفر بالبريد السريع إلى المكان الذي يختاره.

وقد أعلنت إدارة مركز التأشيرات الموحد و«في إف إس غلوبال» اتخاذ العديد من التدابير الوقائية في جميع مراكز طلبات تجديد جوازات السفر لضمان توفير بيئة آمنة للعملاء والموظفين على حد سواء. وتتبع مراكز تقديم الطلبات العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان اتباع معايير السلامة الصحية، ومنها الحفاظ على اتباع سياسات التباعد الاجتماعي و تطهير المساحات المكشوفة على نحو مستمر.

ويتعين على المتعاملين حجز مواعيدهم عبر مركز الاتصال حيث لن يتم قبول الطلبات إلا بناء على حجز موعد مسبق.يمكن حجز المواعيد عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم +971 4 205 5720.